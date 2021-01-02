КСП Волгоградской области: врачам «зажимали» доплаты за лечение коронавирусных больных





Контрольно-счетная палата Волгоградской области нашла нарушения при назначении федеральных выплат стимулирующего характера за особые условия труда работникам медицинских организаций, оказывающих помощь больным коронавирусом. Мониторинг проводился параллельно со Счетной палатой РФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, были выявлены случаи несвоевременного осуществления стимулирующих выплат работникам ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая инфекционная больница» по вине медицинской организации, недоплаты стимулирующих выплат работникам Еланской ЦРБ. Выяснилось, что в этой больнице не было сформировано структурное подразделение, работа в котором дает право на установление выплат стимулирующего характера, хотя риску подвергались медики, работающие на скорой помощи. Также в этом медучреждении аудиторы нашли нарушения при удержании налога на доходы физических лиц со стимулирующих выплат.

По результатам проверки работникам отделения скорой помощи Еланской ЦРБ, фактически выполнявшим работы, дающие право на получение стимулирующих выплат, произведены соответствующие выплаты. Теперь в Еланской ЦРБ сформирована общепрофильная бригада скорой медицинской помощи для эвакуации пациентов, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

Проверкой также отмечен недостаток ассигнований федерального бюджета на оплату расходных обязательств Волгоградской области, связанных с осуществлением федеральных стимулирующих выплат почти на 140 миллионов рублей.

Аудиторы отметили, что федеральным законодательством не определены механизмы компенсации за счет трансфертов федерального бюджета ранее произведённых затрат областного бюджета на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам частных медицинских организаций.

На сегодняшний день из федерального бюджета в полном объеме поступили средства на оплату отпусков и выплату компенсации за использованные отпуска медицинским и иным работникам, которым предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку. Деньги уже направлены на выплаты медикам.



