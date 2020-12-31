Общество

«Спасибо за новый год!»: волгоградцы до сих пор сидят без воды из-за аварии на сетях

Общество 31.12.2020 09:53
0
31.12.2020 09:53


Жители Краснооктябрьского района жалуются на то, что со вчерашнего дня в их квартирах по-прежнему нет воды. Об этом сообщили ИА «Высота 102» горожане, проживающие на улицах Черноярской, Репина, Зорге, Базарова и Кузнецова. «Вчера концессии пообещали, что вода будет вечером. Но ее по-прежнему нет! Вот так Новый год, спасибо!», - возмущаются горожане.
Напомним, накануне утром на магистральном водопроводе по ул. 39-ой Гвардейской произошел порыв.  В компании пояснили, что потребители будут переключены на резервное водоснабжение, в связи с чем напор воды может быть слабее. 
Работы продолжались целый день. Вечером в «Концессиях водоснабжения» заявили о завершении сварочных работ и сообщили, что заполнение системы водой начнется в ближайшие часы. 
По некоторым сведениям, на водопроводе случился новый порыв. ИА «Высота 102» ждет комментариев от «Концессий водоснабжения».

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Общество
30.12.2020 21:44
Общество 30.12.2020 21:44
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2020 17:01
Общество 30.12.2020 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2020 16:43
Общество 30.12.2020 16:43
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2020 16:40
Общество 30.12.2020 16:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.12.2020 15:43
Общество 30.12.2020 15:43
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.12.2020 14:50
Общество 30.12.2020 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2020 14:19
Общество 30.12.2020 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2020 13:52
Общество 30.12.2020 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2020 11:48
Общество 30.12.2020 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.12.2020 11:48
Общество 30.12.2020 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2020 11:23
Общество 30.12.2020 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2020 10:53
Общество 30.12.2020 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2020 08:17
Общество 30.12.2020 08:17
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2020 22:28
Общество 29.12.2020 22:28
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2020 16:28
Общество 29.12.2020 16:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:53
«Спасибо за новый год!»: волгоградцы до сих пор сидят без воды из-за аварии на сетяхСмотреть фотографии
21:44
В Краснооктябрьском районе Волгограда завершается ремонт водопроводаСмотреть фотографии
21:36
Чек-лист подготовки к встрече Нового годаСмотреть фотографии
17:01
Полицейским у "Волгоград Арены" вручили ключи от 172 автомобилейСмотреть фотографии
16:54
Волгоградский «Ротор» открыл свой магазинСмотреть фотографии
16:43
На Новый год в Волгоградской области будет скользкоСмотреть фотографии
16:40
Психологи советуют: как отыскать желанный подарок к Новому годуСмотреть фотографии
16:35
Высокопоставленных чиновников Волгоградской области заподозрили в организации преступной схемыСмотреть фотографии
15:43
Волгоградский завод «Красный Октябрь» ищет героев войныСмотреть фотографии
15:32
Под Волгоградом коммерсант оставил бригаду бетонщиков без зарплатСмотреть фотографии
14:59
Такси врезалось в автобус «Волжский-Волгоград-Москва»: пятеро пострадавших (ФОТО и ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:50
В Краснооктябрьском районе Волгограда разорвало магистральный водопроводСмотреть фотографии
14:19
Сюрприз автолюбителям: «бутылочное горлышко» исчезло с набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
13:59
СК: опекун из Дагестана обобрал 8 детей-инвалидов из Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:52
Генералы обсудили с губернатором Волгоградской области Новый годСмотреть фотографии
13:11
В Волгограде два приюта получили из бюджета 3 млн рублей на стерилизацию собакСмотреть фотографии
12:49
Волгоградский филиал Россельхозбанка поздравляет своих клиентов и партнеровСмотреть фотографии
12:26
Волгоградку осудили за денежные переводы террористамСмотреть фотографии
12:17
Волгоград – Элиста – трасса новых скоростейСмотреть фотографии
12:17
В Волгоградской области лесничий «нарубил» взяток на 1 млн рублейСмотреть фотографии
11:48
Компания “Виво Маркет” подводит итоги годаСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области перед Новым годом заболели коронавирусом еще 273 человекаСмотреть фотографии
11:23
Правительство не указ: в Волгоградской области цены на масло и сахар превышают предельный уровеньСмотреть фотографии
10:53
Губернатор Волгоградской области оценил коррупцию в регионеСмотреть фотографии
10:38
В Волжском маршрутка подбила немецкую иномарку бизнес-классаСмотреть фотографии
10:24
Трое детей и взрослый покалечились во время покатушек на «ватрушках» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:54
Карманница из Кабардино-Балкарии попала на видео в волгоградском супермаркете в момент воровства кошелькаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:48
В Волгограде Администрация области, Россельхозбанк и ВГАУ открывают «Школу фермера»Смотреть фотографии
08:17
Самую высокую в Волгоградской области "елку" украсили в ВолжскомСмотреть фотографии
07:56
Режим работы Сбербанка в новогодние праздникиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 