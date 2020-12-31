«Спасибо за новый год!»: волгоградцы до сих пор сидят без воды из-за аварии на сетях

Общество 31.12.2020 09:53
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31.12.2020 09:53
Жители Краснооктябрьского района жалуются на то, что со вчерашнего дня в их квартирах по-прежнему нет воды. Об этом сообщили ИА «Высота 102» горожане, проживающие на улицах Черноярской, Репина, Зорге, Базарова и Кузнецова. «Вчера концессии пообещали, что вода будет вечером. Но ее по-прежнему нет! Вот так Новый год, спасибо!», - возмущаются горожане.
Напомним, накануне утром на магистральном водопроводе по ул. 39-ой Гвардейской произошел порыв. В компании пояснили, что потребители будут переключены на резервное водоснабжение, в связи с чем напор воды может быть слабее.
Работы продолжались целый день. Вечером в «Концессиях водоснабжения» заявили о завершении сварочных работ и сообщили, что заполнение системы водой начнется в ближайшие часы.
По некоторым сведениям, на водопроводе случился новый порыв. ИА «Высота 102» ждет комментариев от «Концессий водоснабжения».
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