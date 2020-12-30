Полицейским у "Волгоград Арены" вручили ключи от 172 автомобилей





Сегодня ключи от 172 новых служебных автомашин вручили полицейским Волгограда и области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, тожественная церемония состоялась на парковке у стадиона "Волгоград Арена".

Парк дежурных частей подразделений полиции Волгограда и области пополнят специально оборудованные и оснащенные 68 "Газелей", а легковой транспорт станет необходимым подспорьем для выполнения оперативно-служебных задач службам по контролю за оборотом наркотиков, участковых уполномоченных полиции, уголовного розыска, экономической безопасности, кинологов и др.





"Выделенный руководством МВД России для нужд волгоградской полиции служебный транспорт – это мощное вливание в техническую составляющую борьбы с преступностью и защиту граждан от криминала", - отметил в своем выступлении начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. Он вручил ключи от нового служебного транспорта представителям служб и подразделений.

Всего в 2020 году для нужд волгоградской полиции было выделено более 650 автомашин. На протяжении года ключи от них торжественно вручали оперативным подразделениям полиции, службам ГИБДД, участковым уполномоченным и др.



