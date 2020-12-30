Услуги Сбербанка, которые доступны жителям Волгоградской области в режиме онлайн

Экономика 30.12.2020 16:54 Новости компаний
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30.12.2020 16:54 Новости компаний
Первым и основным шагом для получения онлайн-доступа к своим финансам является скачанное и установленное на свой смартфон приложение СберБанк Онлайн. Управлять своим личным кабинетом можно и через веб-версию с персонального компьютера или ноутбука.
Оплатить коммунальные услуги – обязательное упражнение для всех жителей Волгоградской области. Достаточно зайти в мобильное приложение СберБанк Онлайн и отсканировать QR-коды на квитанциях с помощью своего смартфона, и оплата поступит поставщикам услуг.
Мобильный телефон, кредиты, штрафы, пошлины также можно оплатить в СберБанк Онлайн в два счёта. Можно настроить автоплатёж, чтобы банк за вас помнил о всех предстоящих обязательных платежах.
Практически любой денежный перевод также можно сделать из мобильного приложения: между своими счетами, клиенту Сбербанка, клиенту другого банка и даже за границу! Смартфон поможет провести операцию за считанные минуты. Идти в банк, чтобы перевести деньги, имеет смысл только в одном случае: у вас на руках сумма в наличных или вы хотите перевести больше 1 млн рублей.
Если у вас есть кредит, вносить регулярные платежи и следить за балансом своего счета также можно в СберБанк Онлайн. Вы можете погашать кредит со счетов в других банках при помощи сервиса переводов.
Нет кредита, но срочно понадобились деньги? Оформление возможно в том числе и в приложении СберБанк Онлайн, где можно самостоятельно ознакомиться с условиями, лимитами, рассчитать процентную ставку, сумму платежа и сроки кредитования. Подайте заявку и в случае одобрения Сбер перечислит вам деньги сразу на карту. В офис придется зайти, только если банку потребуется дополнительная информация.
Обменять валюту или открыть вклад также можно в СберБанк Онлайн. Для этого вовсе не обязательно нести наличные в банк. В разделе «Вклады и счета» выберите «Открыть вклад» и следуйте инструкциям – для открытия или пополнения вклада достаточно перевести деньги с карты или счёта.
Если всё же нужно пополнить вклад наличными, найдите ближайший банкомат с функцией приёма наличных.
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