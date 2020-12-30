Общество 30.12.2020 11:48
0
30.12.2020 11:48
Диагноз коронавирусной инфекции подтвердился накануне еще у 273 жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, инфекция забрала жизни еще шестерых человек. Всего в регионе уже 453 человека стали жертвами пандемии.
Реклама
В Краснооктябрьском районе Волгограда разорвало магистральный водопровод30.12.2020 14:50
Общество 30.12.2020 14:50
Сюрприз автолюбителям: «бутылочное горлышко» исчезло с набережной Волгограда30.12.2020 14:19
Общество 30.12.2020 14:19
Волгоградский завод «Красный Октябрь» ищет героев войны30.12.2020 13:57
Общество 30.12.2020 13:57
Генералы обсудили с губернатором Волгоградской области Новый год30.12.2020 13:52
Общество 30.12.2020 13:52
Компания “Виво Маркет” подводит итоги года30.12.2020 11:48
Общество 30.12.2020 11:48
Правительство не указ: в Волгоградской области цены на масло и сахар превышают предельный уровень30.12.2020 11:23
Общество 30.12.2020 11:23
Губернатор Волгоградской области оценил коррупцию в регионе30.12.2020 10:53
Общество 30.12.2020 10:53
Самую высокую в Волгоградской области "елку" украсили в Волжском30.12.2020 08:17
Общество 30.12.2020 08:17
Пенсионерам Волгоградской области снова повысят прожиточный минимум после вмешательства Минтруда РФ29.12.2020 22:28
Общество 29.12.2020 22:28
Без срока давности: в Волгограде вспомнили жертв теракта на вокзале29.12.2020 16:28
Общество 29.12.2020 16:28
Если в кране нет воды: куда звонить волгоградцам в праздничные дни на случай коммунальных проблем29.12.2020 15:28
Общество 29.12.2020 15:28
В реестр пострадавших из-за пожара в Волгограде включили почти 30 предпринимателей29.12.2020 14:52
Общество 29.12.2020 14:52
Роспотребнадзор высказался о закрытии волгоградских школ после новогодних каникул29.12.2020 14:09
Общество 29.12.2020 14:09
По требованию волгоградцев на Семи ветрах изменили схему движения автобуса №5929.12.2020 11:24
Общество 29.12.2020 11:24
Волгоградский суд не позволил инвалиду стать тунеядцем29.12.2020 10:51
Общество 29.12.2020 10:51
Реклама