Общество

В реестр пострадавших из-за пожара в Волгограде включили почти 30 предпринимателей

Общество 29.12.2020 14:52
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29.12.2020 14:52


По состоянию на сегодняшний день в реестр пострадавших после пожара на рынке предпринимателей  включено 28 хозяйствующих субъектов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, оперативный штаб, созданный администрацией Краснооктябрьского района совместно с районной прокуратурой, завершает формирование списка утраченного коммерсантами имущества.
Торговцам оказывается консультативно-правовая помощь, оперативным штабом налажено взаимодействие с межрайонной ИФНС России № 9. В настоящее время ведется восстановление правоустанавливающих документов на ведение предпринимательской деятельности, уничтоженных во время ЧП.   
Совместно с собственником рынка оперативный штаб проводит работу по возобновлению функционирования торговой площадки. Владелец объекта уже приступил к возведению новых нестационарных рядов на 50 мест, где в новогодние праздники смогут работать предприниматели. 
В рамках взаимодействия со службами ветеринарно-санитарного контроля решен вопрос установки передвижной лаборатории для проверки качества реализуемых продуктов. Ожидается, что торговая площадка начнет работать уже 31 декабря. 
Напомним, пожар на рынке Краснооктябрьского района произошел ночью 27 декабря. Сгорел торговый павильон площадью 1000 квадратных метров, расположенный на улице Титова. Погибших и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

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