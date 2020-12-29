В реестр пострадавших из-за пожара в Волгограде включили почти 30 предпринимателей

Общество 29.12.2020 14:52
0
29.12.2020 14:52
По состоянию на сегодняшний день в реестр пострадавших после пожара на рынке предпринимателей включено 28 хозяйствующих субъектов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, оперативный штаб, созданный администрацией Краснооктябрьского района совместно с районной прокуратурой, завершает формирование списка утраченного коммерсантами имущества.
Торговцам оказывается консультативно-правовая помощь, оперативным штабом налажено взаимодействие с межрайонной ИФНС России № 9. В настоящее время ведется восстановление правоустанавливающих документов на ведение предпринимательской деятельности, уничтоженных во время ЧП.
Совместно с собственником рынка оперативный штаб проводит работу по возобновлению функционирования торговой площадки. Владелец объекта уже приступил к возведению новых нестационарных рядов на 50 мест, где в новогодние праздники смогут работать предприниматели.
В рамках взаимодействия со службами ветеринарно-санитарного контроля решен вопрос установки передвижной лаборатории для проверки качества реализуемых продуктов. Ожидается, что торговая площадка начнет работать уже 31 декабря.
Напомним, пожар на рынке Краснооктябрьского района произошел ночью 27 декабря. Сгорел торговый павильон площадью 1000 квадратных метров, расположенный на улице Титова. Погибших и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.
Реклама
В Волгоградской области объявили о скорой массовой вакцинации от COVID-1929.12.2020 17:22
Общество 29.12.2020 17:22
Без срока давности: в Волгограде вспомнили жертв теракта на вокзале29.12.2020 16:28
Общество 29.12.2020 16:28
«Несмотря на признаки стабилизации, отмечается рост»: главный санитарный врач оценила масштабы поражения коронавирусом Волгоградской области29.12.2020 16:24
Общество 29.12.2020 16:24
Если в кране нет воды: куда звонить волгоградцам в праздничные дни на случай коммунальных проблем29.12.2020 15:28
Общество 29.12.2020 15:28
Роспотребнадзор высказался о закрытии волгоградских школ после новогодних каникул29.12.2020 14:09
Общество 29.12.2020 14:09
По требованию волгоградцев на Семи ветрах изменили схему движения автобуса №5929.12.2020 11:24
Общество 29.12.2020 11:24
Волгоградский суд не позволил инвалиду стать тунеядцем29.12.2020 10:51
Общество 29.12.2020 10:51
За 3 месяца количество умерших от коронавируса в Волгоградской области увеличилось почти в 60 раз29.12.2020 10:06
Общество 29.12.2020 10:06
В Волгоградской и Астраханской областях – самый высокий рост смертности населения в ЮФО29.12.2020 08:36
Общество 29.12.2020 08:36
У жителей еще двух сел Волгоградской области заберут свиней из-за АЧС28.12.2020 22:23
Общество 28.12.2020 22:23
В военном госпитале Волгограда назревает новый конфликт из-за урезания зарплат28.12.2020 20:20
Общество 28.12.2020 20:20
Переболевшим коронавирусом жителям Волгоградской области пообещали психологическую помощь28.12.2020 16:07
Общество 28.12.2020 16:07
Четверо жителей Волгоградской области заразились смертоносным вирусом при неизвестных обстоятельствах28.12.2020 14:33
Общество 28.12.2020 14:33
Волгоградец получил «Бриллиантовую сову» в финальной игре «Что? Где? Когда?»28.12.2020 10:29
Общество 28.12.2020 10:29
«Новый год встречу в больнице»: волгоградцы калечатся на гололеде28.12.2020 10:09
Общество 28.12.2020 10:09
Реклама