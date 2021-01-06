На позитиве: главные цвета 2021 года





2020 под конец года преподнес сюрприз. Pantone, авторитет в области цифровых решений для дизайнеров всего мира, вновь в качестве цветов Pantone® на 2021 год выбрал два: Ultimate Gray (Безупречно серый) и Illuminating (Освежающий), передает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Института цвета Pantone.

«Выбор двух независимых цветов подчеркивает то, как разные элементы объединяются, чтобы выразить послание силы и надежды, которое одновременно устойчиво и воодушевляюще, передавая идею важности союза как цветов, так и людей. Сочетание стойкого Ultimate Gray с ярким желтым Illuminating выражает послание позитива, подкрепленное силой духа», – говорит Леатрис Айсман (Leatrice Eiseman), исполнительный директор Института цвета Pantone.

По словам экспертов эти два цвета – сочетание силы и оптимизма. Их можно применять в любых пропорциях в разных сферах дизайна.

Высокий визуальный контраст делает их привлекательными для верхней одежды. Стойкий Ultimate Gray дает точку опоры, а Illuminating добавляет яркости шарфам, обуви, сумочкам, шали и топам.

Безупречно серый и Освежающий – отличное сочетание для домашнего интерьера и аксессуаров, для создания в комнате солнечного позитива, жизненной энергии.

«Практичное и прочное, но в то же время теплое и оптимистичное, это цветовое сочетание дает нам стойкость и надежду. Нам необходимо чувствовать себя ободренными и воодушевленными, это важно для человеческого духа», – уверены в Институте цвета Pantone.

Цвета Pantone за последние пять лет.

2020г. Классический синий.





2019г. Живой коралл.





2018г. Ультрафиолет.





2017г. Зелень.





2016г. Розовый кварц и Спокойствие



