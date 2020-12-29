Общество 29.12.2020 10:06
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29.12.2020 10:06
Росстат опубликовал новые данные о количестве умерших от коронавируса в регионах за ноябрь 2020 года. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградской области число жертв пандемии составило 174 человека. При этом ведомство озвучило и другие данные в разделе сведений о количестве умерших с установленным диагнозом коронавирусная инфекция. Так, COVID-19 не стал основной причиной смерти еще 46 человек, однако оказал существенное влияние на течение болезни. В то же время коронавирус не стал основной причиной смерти и не оказал фатального влияния на ход заболевания еще 394 человек.
Напомним, в сентябре 2020 года Росстат сообщил о всего трех умерших от коронавируса в Волгоградской области. В октябре в статистике фигурировали уже другие цифры – 91 человек. По сравнению с сентябрем количество жертв пандемии увеличилось в 58 раз.
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