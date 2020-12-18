Коронавирус в Волгоградской области бушует под контролем





В Волгоградской области за минувшие сутки подтверждены смерти еще пятерых человек от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, также еще 278 человек заразились инфекцией. Накануне, напомним, диагноз COVID-19 был подтвержден у 275 человек.

Всего в регионе с начала пандемии умерли 393 человека.

Ранее власти Волгоградской области неоднократно заявляли, что ситуация с распространением коронавируса в регионе стабильно напряженная, но контролируемая.



