Коронавирус в Волгоградской области бушует под контролем

Общество 18.12.2020 12:13
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18.12.2020 12:13
В Волгоградской области за минувшие сутки подтверждены смерти еще пятерых человек от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, также еще 278 человек заразились инфекцией. Накануне, напомним, диагноз COVID-19 был подтвержден у 275 человек.
Всего в регионе с начала пандемии умерли 393 человека.
Ранее власти Волгоградской области неоднократно заявляли, что ситуация с распространением коронавируса в регионе стабильно напряженная, но контролируемая.
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