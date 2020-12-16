Не заразись: лайфхаки по кибергигиене от эксперта «Ростелекома»





Пандемия изменила нашу жизнь: маски, перчатки, минимизация контактов до общения он-лайн. Интернет дал возможность работать, учиться, отдыхать, развлекаться, делать покупки в магазинах и заказывать еду в ресторанах. Однако обострились иные угрозы, связанные с безопасностью персональных данных, банковских счетов, деловой переписки и различной конфиденциальной информации.

«За последний год профиль киберугроз изменился, а с марта значительно повысился их уровень. Атакуют не одиночки. Это бизнес, финансово мотивированные группировки, основная цель которых – монетизация. Наиболее уязвимы остаются финансовая сфера, е-commerc, программы лояльности ритэйла. К ним приковано внимание киберохотников за персональными данными», – отметил вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком», генеральный директор «Ростелеком-Солар» Игорь Ляпунов на онлайн-встрече участников южного медиаклуба #ВСЕТИ.

Защитить себя от таких атак и не подхватить вирус в сети можно соблюдая элементарные правила кибергигиены. По мнению IT-специалистов, это также важно, как мыть руки с мылом.

Основываясь на экспертном мнении, «Высота 102» напоминает читателям некоторые из обязательных правил кибергигиены.

• На компьютер и гаджеты необходимо установить антивирус и постоянно его обновлять. Устаревшие версии не могут гарантировать защиту от вредоносного ПО.

• О паролях:

– Придумывайте сложные пароли: не менее 8 символов, среди которых заглавные и строчные буквы, цифры, знаки;

– Меняйте пароли раз в неделю;

– Для каждого приложения, сайта используйте разные пароли. Важно не хранить пароли на устройстве, которое используется для выхода в интернет.

• Желательно использовать разные устройства для электронной почты, для работы в приложениях банка и прочего.

• Не оставляйте свой цифровой след: не нужно рассказывать в соцсетях, где вы бываете и что сейчас вас нет дома.

• Не скачивайте и тем более не запускайте неизвестные файлы, особенно с расширением .exe. Это могут быть вредоносные программы.

• Никогда не отвечайте на спам.

• Для платежей в интернете заведите отдельную банковскую карту. Если используете свою обычную карту, не храните на ней крупные суммы денег.

Помните, что ваша беспечность может обернуться серьезными финансовыми потерями.



