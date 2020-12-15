



Сегодня оперативный штаб в Волгограде принял решение о проведении праздничных мероприятий с учетом сложившейся в регионе ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает ИА «Высота 102».

В школах и детских садах разрешены утренники, но в пределах одного класса или группы. Лица, которые не являются сотрудниками учреждения, на такие мероприятия не допускаются. С учетом предновогоднего покупательского ажиотажа объектам торговли рекомендовано увеличить количество касс для обслуживания покупателей и максимально увеличить продолжительность маркетинговых акций.

Разрешена работа фут-кортов, но с соблюдением 1,5-метровой дистанции между посадочными зонами. После каждого посетителя должна проводится санитарная обработка, а персонал (операторы) обязан носить защитные экраны. Не возбраняется работа культурных, досуговых учреждений при условии заполняемости не более 50%. Социальная дистанция при этом должна соблюдаться.

Губернатор Волгоградской области на заседании оперативного штаба отметил, что ситуация в регионе контролируемая и прогнозируемая. «Мы не собираемся закрывать регион – такие решения даже не рассматриваются», - подчеркнул Андрей Бочаров. По его словам, в предпраздничные дни и новогодние каникулы усиленное внимание будет уделено реализации мер противоэпидемического характера и их безусловному соблюдению.



