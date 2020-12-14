



Только спустя два месяца после смерти 34-летней Динары Аляутдиновой факт кончины женщины от коронавируса пополнил печальную региональную статистику. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в региональном оперштабе подтвердили смерть молодой женщины от коронавируса, которая умерла 14 октября в ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница №2». В региональном штабе пояснили, что женщина имела букет хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы и органов дыхания. Между тем, об этой трагической истории ИА «Высота 102» сообщало в материале «Динара умерла: пациентку психиатрической больницы с коронавирусом перевезли в Волгоград слишком поздно» . Ее мама считала, что ее дочь в психбольнице, расположенной в Ложках, долгое время не лечили от коронавируса и транспортировали в областной центр, когда помочь ей уже было нельзя. Ранее, напомним, в облкомздраве поясняли, что летальные случаи отражаются в статистике спустя месяц-полтора после смерти человека по итогам проведения необходимых исследований. В случае с Динарой на это понадобилось целых два месяца.

Между тем, в списке жертв коронавируса есть еще одна молодая женщина. 35-летняя жительница Камышина обратилась за медицинской помощью спустя два дня после появления первых признаков заболевания. Она скончалась в городской больнице №1. Она также страдала хроническим заболеванием, утверждают в оперштабе.

Сегодня также стало известно о смерти 57-летнего волжанина и 75-летней пенсионерки из Волгограда от коронавируса, которая имела проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Всего, напомним, в Волгоградской области уже 372 человека скончались от COVID-19.



