Динара умерла от коронавируса: причину смерти пациентки волгоградской психбольницы раскрыли через два месяца
Общество 14.12.2020 16:49
0
14.12.2020 16:49
Только спустя два месяца после смерти 34-летней Динары Аляутдиновой факт кончины женщины от коронавируса пополнил печальную региональную статистику. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня в региональном оперштабе подтвердили смерть молодой женщины от коронавируса, которая умерла 14 октября в ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая психиатрическая больница №2». В региональном штабе пояснили, что женщина имела букет хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы и органов дыхания. Между тем, об этой трагической истории ИА «Высота 102» сообщало в материале «Динара умерла: пациентку психиатрической больницы с коронавирусом перевезли в Волгоград слишком поздно». Ее мама считала, что ее дочь в психбольнице, расположенной в Ложках, долгое время не лечили от коронавируса и транспортировали в областной центр, когда помочь ей уже было нельзя. Ранее, напомним, в облкомздраве поясняли, что летальные случаи отражаются в статистике спустя месяц-полтора после смерти человека по итогам проведения необходимых исследований. В случае с Динарой на это понадобилось целых два месяца.
Между тем, в списке жертв коронавируса есть еще одна молодая женщина. 35-летняя жительница Камышина обратилась за медицинской помощью спустя два дня после появления первых признаков заболевания. Она скончалась в городской больнице №1. Она также страдала хроническим заболеванием, утверждают в оперштабе.
Сегодня также стало известно о смерти 57-летнего волжанина и 75-летней пенсионерки из Волгограда от коронавируса, которая имела проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
Всего, напомним, в Волгоградской области уже 372 человека скончались от COVID-19.
Реклама
Волгоградка требует с мэрии компенсацию за перелом руки на аварийной лестнице14.12.2020 21:25
Общество 14.12.2020 21:25
Горячую воду вернули в дома волгоградцев после коммунальной аварии14.12.2020 20:27
Общество 14.12.2020 20:27
От Спартановки до «Юбилейного»: адреса и приметы новогодних елок в Волгограде14.12.2020 18:53
Общество 14.12.2020 18:53
В Волгограде по факту насильного удержания школьника в тумбочке проводится проверка14.12.2020 18:44
Общество 14.12.2020 18:44
В Волгоградской области центры по вакцинации от коронавируса будут работать в новогодние праздники14.12.2020 17:18
Общество 14.12.2020 17:18
Души жителей Волгоградской области в новогодние праздники согреет проект «Родники»14.12.2020 16:55
Общество 14.12.2020 16:55
В Волгограде сняли на видео пьяных водителей14.12.2020 13:11
Общество 14.12.2020 13:11
В Волгоградской области растет скорость распространения коронавируса14.12.2020 12:28
Общество 14.12.2020 12:28
В Волгограде трамвай №1 поехал по новым рельсам: полное расписание14.12.2020 11:16
Общество 14.12.2020 11:16
В Волгоградской области появятся семь новых УК14.12.2020 10:15
Общество 14.12.2020 10:15
ЧОП возьмет под охрану офисы чиновников Волгоградской области14.12.2020 09:35
Общество 14.12.2020 09:35
На «Волгоград Арену» вызывают промышленных альпинистов13.12.2020 20:46
Общество 13.12.2020 20:46
В Волгоградской области вспоминают ушедшего сегодня из жизни легендарного земляка13.12.2020 17:51
Общество 13.12.2020 17:51
В Дзержинском районе Волгограда отключат горячую воду из-за аварии на канализационном коллекторе13.12.2020 15:56
Общество 13.12.2020 15:56
Бесснежная зима грозит погубить озимые в Волгоградской области12.12.2020 21:55
Общество 12.12.2020 21:55
Реклама