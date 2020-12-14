Банк «Открытие»: 71% жителей ЮФО ожидают роста цен на жилье в 2021 году

Экономика 14.12.2020 16:50
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14.12.2020 16:50
71% жителей Южного федерального округа считают, что в 2021 году цены на жилье будут выше, чем в 2020-м. Многие из них ждут и роста ставок по ипотеке, но даже несмотря на это, 56% планируют озаботиться расширением жилплощади. Таковы результаты опроса, проведенного экспертами банка «Открытие»*, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
16% южан убеждены, что цены на жилую недвижимость не изменятся, а 10% рассчитывают на снижение.
Среди опрошенных 40% не сомневаются, что в наступающем году ставки по ипотеке вырастут с нынешних рекордно низких уровней, 34% считают, что они не изменятся. 16% верят, что ипотечные ставки даже снизятся.
Оказалось, что для 44% жителей Юга жилищный вопрос не является острой проблемой. Остальные в том или ином виде задумывались о расширении жилплощади. Из них 11% уже предприняли первые шаги, а 45% планируют этим заняться в будущем.
Четверти респондентов без разницы какое жилье приобретать – новое или вторичное, выбор будет сделан в пользу того, на что хватит денег. 21% заявили, что готовы въехать только в новый дом до пяти лет. 16% предпочтут покупку объекта в строящемся доме, так как в этом случае квартира выйдет дешевле. 13% подбирают вариант на вторичном рынке среди жилья старше пяти лет.
Пандемия заставила южан всерьез задуматься о приобретении загородной недвижимости, но для большинства (31%) главным сдерживающим фактором является нехватка средств. 10% начали присматривать варианты загородного дома. 29% заявили, что загородный дом им не нужен. А почти у каждого четвертого опрошенного загородный дом или дача уже есть. 5% респондентов в случае необходимости предпочтут арендовать дом.
55% жителей ЮФО считают покупку недвижимости выгодной инвестицией и из них 4% уже инвестировали в жилье, а 51% воспользуются шансом, если таковой представится. Стоит отметить, что 31% полагают, что доход в случае покупки недвижимость не очевиден, а 14% респондентов вообще не считают недвижимость способом инвестиций.
Наиболее популярными способами инвестиций в недвижимость у опрошенных с большим отрывом от других вариантов оказались покупка жилья для сдачи в аренду (41%) или на начальной стадии строительства для последующей перепродажи после того как дом будет построен (21%).
*Опрос проведен банком «Открытие» 07-10 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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