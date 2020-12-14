



Минувшие сутки принесли очередные нерадостные новости на фронте борьбы с коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, стало известно о четырех новых жертвах пандемии. Всего уже 372 жителя Волгоградской области скончались от коронавируса.

Также стало известно еще о 271 новом случае заражения COVID-19. Коэффициент распространения коронавируса в Волгоградской области продолжает увеличиваться. На вчерашний день он составил 1.06. Еще недавно этот показатель составлял 1.02, затем увеличился до 1.04.



