



Андрей Сапунов, известный российский музыкант, скончался сегодня из-за остановки сердца. Ему было 64 года. Как сообщает ИА "Высота 102", Андрей Сапунов – уроженец Волгоградской области, он родился в Краснослободске, где провел детские годы до школы. Затем семья Андрея уехала в Москву.

Андрей Сапунов играл и пел в группе Стаса Намина, в «Самоцветах», в возрожденной после распада группе «Воскресение». И умер музыкант именно в этот день недели. Одна из самых пронзительных и известных песен, которую сочинил Андрей Сапунов, это композиция "Звон".

Андрей Сапунов вел активную концертную деятельность в начале двухтысячных годов, гастролируя по стране. В том числе приезжал он и на свою родину, выступал в Волжском. Его поклонники вспоминают простоту в общении, отсутствие какой-либо звездности этого музыканта, который уже тогда был легендой отечественного рока. Теперь любителям честных и проникновенных песен Андрея Сапунова остались на память совместные фото с легендой отечественного рока.

На фото - Андрей Сапунов и журналист ИА "Высота 102" Наталья Денинсова