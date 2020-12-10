



Программа лояльности «СберСпасибо» и платёжная система Mastercard сделали своим клиентам новогодний подарок — геймификацию с возможностью получить миллион бонусов.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, все держатели Mastercard, участвующие в программе лояльности «СберСпасибо», смогут до 15 января 2021 года присоединиться к акции «Снежный шар». Для этого нужно зарегистрироваться в соответствующем разделе на сайте или в мобильном приложении программы.

После регистрации, выполняя простые задания с картой Mastercard, участники получат игровые ходы и призы за каждый ход. Чем больше ходов будет сделано, тем выше шанс получить главный приз.

В «Снежном шаре» спрятаны следующие призы:

-дополнительные бонусы;

-повышенные бонусы в разных категориях покупок;

-главный приз — 1 000 000 бонусов

"Декабрьская предпраздничная суета всегда полна добрых надежд и сюрпризов. Поэтому мы совместно с Mastercard запустили новогоднюю акцию, где по традиции будет много подарков. Ищите их не под ёлкой, а в ʺСнежном шареʺ, - сообщил Андрей Писарев, генеральный директор программы «СберСпасибо».