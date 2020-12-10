Общество 10.12.2020 17:46 Новости компаний
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10.12.2020 17:46 Новости компаний
Программа лояльности «СберСпасибо» и платёжная система Mastercard сделали своим клиентам новогодний подарок — геймификацию с возможностью получить миллион бонусов.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, все держатели Mastercard, участвующие в программе лояльности «СберСпасибо», смогут до 15 января 2021 года присоединиться к акции «Снежный шар». Для этого нужно зарегистрироваться в соответствующем разделе на сайте или в мобильном приложении программы.
После регистрации, выполняя простые задания с картой Mastercard, участники получат игровые ходы и призы за каждый ход. Чем больше ходов будет сделано, тем выше шанс получить главный приз.
В «Снежном шаре» спрятаны следующие призы:
-дополнительные бонусы;
-повышенные бонусы в разных категориях покупок;
-главный приз — 1 000 000 бонусов
"Декабрьская предпраздничная суета всегда полна добрых надежд и сюрпризов. Поэтому мы совместно с Mastercard запустили новогоднюю акцию, где по традиции будет много подарков. Ищите их не под ёлкой, а в ʺСнежном шареʺ, - сообщил Андрей Писарев, генеральный директор программы «СберСпасибо».
"Подготовка к зимним праздникам — это время, когда хочется порадовать своих близких и тех, кто для нас важен. Для держателей наших карт мы вместе со ʺСберСпасибоʺ создали акцию, которая сделает процесс оплаты покупок в этот период не только выгодным, но и увлекательным", - отметила Светлана Волошенко, директор по маркетингу и коммуникациям Mastercard в России.
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