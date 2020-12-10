Общество 10.12.2020 13:48
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10.12.2020 13:48
В региональном оперштабе подтвердили только смерти пятерых человек от коронавируса за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102», между тем, в федеральном оперштабе заявили сегодня о шестерых жертвах коронавируса за один день. Это уже не первый случай путаницы в данных, которые, как правило, сходятся уже на следующий день.
Между тем, среди умерших все больше молодых людей. Так, врачам не удалось спасти 42-летнюю жительницу Котельниковского района, хотя она сразу обратилась к врачам. Также в списке не переживших коронавирус и 40-летний мужчина из Дубовского района, который обратился за медицинской помощью спустя четыре дня после появления признаков недомогания и лечился амбулаторно. Но из-за отсутствия положительной динамики его госпитализировали в больницу №15 в Волгограде, где он скончался.
62-летний волгоградец также обратился за помощью спустя четыре дня после того, как почувствовал себя плохо. Врачи городской больницы №1 не смогли ему помочь. Столько же дней терпел и 54-летний житель Волгограда, который умер впоследствии в больнице №4.
61-летний волгоградец пытался вылечиться самостоятельно и обратился к врачам только спустя несколько дней. По результатам проведенного исследования мужчину госпитализировал в областной наркологический диспансер, где развернуты койки для лечения ковидных пациентов. Но спасти его не удалось. У всех умерших была двусторонняя пневмония.
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