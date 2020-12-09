В Волгограде нашли замену уехавшему в Коми полковнику

Общество 09.12.2020 13:41
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09.12.2020 13:41
На должность начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Волгоградской области назначен полковник полиции Константин Титовский. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, приказ подписан начальником ГУ МВД России по Волгоградской области.
Константин Титовский возглавлял отдел полиции №2 (Краснооктябрьский район) Управления МВД России по г.Волгограду. На службе в органах внутренних дел он находится с 1994 года. Начинал с должности бойца ОМОН при УВД Волгоградской области. Затем продолжил в службу в подразделениях участковых уполномоченных полиции и уголовного розыска. С 2009 года Константин Титовский занимал руководящие должности в Отделе МВД России по Среднеахтубинскому району, а в 2015 году возглавил отдел полиции по Краснооктябрьскому району Волгограда.
Награжден государственными и ведомственными наградами. Неоднократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ.
Ранее возглавлявший управление полковник полиции Юрий Марченко приказом министра МВД России назначен заместителем Министра внутренних дел по республике Коми. Министром внутренних дел по республике Коми сейчас является Андрей Сицский. С декабря 2009 года по май 2017 года он руководил Управлением МВД России по городу Волгограду.
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