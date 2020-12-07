Красота стоит жертв: новогоднее убранство обходится в миллионы бюджету Волгограда





Выездная резиденция Деда Мороза, ростовые фигуры животных, искусственная елка и другие украшения обойдутся бюджету Волгограда в 4,3 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, договоры с подрядчиками заключаются напрямую без проведения торгов.

За 1 млн рублей покупается искусственная 12-метровая уральская ель с ограждением. Декорированный автомобиль для выездной резиденции Деда Мороза из ДСП и ДВП оценен в 153 тысячи рублей. Стоимость двух ростовых кукол оленей составила 83 тысячи рублей. Заяц с висячими ушами приобретается по чуть более демократичной цене – 33 тысячи рублей.

Свыше 750 тысяч рублей муниципальное учреждение заплатит за световую композицию «Королевская карета» и двух королевских коней. Еще почти 150 тысяч рублей потратят на две светодиодные звезды высотой 70 см и 1 метр.

Световая композиция с исчерпывающим названием «Два зайчика, готовящие свои подарочки для упряжки, и собирающиеся в путь» потянули на 211 тысяч рублей. Компанию им составят световые металлические фигуры зайчихи, лисы, вороны, ежика, а также королевской кареты, елочной игрушки и подарков, которые оценены в 1,7 млн рублей.

Финансирование выделено в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Волгограда» на 2020 год. Заказчиком выступает МАУ «Информационное агентство Волгограда». Ранее мэрия сообщала о старте работ по подготовке к Новому году. Часть украшений, которые использовались в прежние годы, по-прежнему можно будет увидеть на городских улицах. Параллельно закупаются новые элементы праздничного оформления, которые появятся, в том числе, в новых парках и скверах.



