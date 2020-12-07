Депутатов Волгоградской облдумы просят поддержать идею присвоить городу Котельниково почетное звание





С просьбой поддержать инициативу жителей Котельниково о присвоении городу почетного звания РФ «Город воинской славы» к депутатам Волгоградской областной думы обратился Котельниковский районный Совет народных депутатов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий», которое оказывает поддержку в реализации этой патриотической инициативы.

Напомним, что изучение группой активных граждан истории города Котельниково переросло в большой проект развития бренда территории «Котельниково – Земля Героев». После исследования архивных исторических материалов и документов, бесед с ветеранами Великой Отечественной войны родилось предложение о присвоении Котельниково почетного звания "Город воинской славы".

В числе последних архивных находок – письмо известного писателя-фронтовика Юрия Бондарева. Автор романа «Горячий снег», рассказывающего о событиях Котельниковской операции, в 2013 году направил руководителям города предложение о присвоении Котельниково почетного статуса. Сегодня этого звания для города добивается и «Котельниково – Земля Героев».

Активную работу в этом направлении проводят и муниципальные власти - глава Котельниковского муниципального района, глава Котельниковского городского поселения, Котельниковский районный Совет народных депутатов, Совет народных депутатов Котельниковского городского поселения. Инициатива находит отклик и у парламентариев Волгоградской облдумы.

– «Котельниково – Земля Героев» - это очень удачный эпитет. Миру известен Сталинград, но не известны маленькие станицы и городки, в которых происходили эти героические сражения, - отметил он. – Я думаю, что многие из депутатов хотели бы эту инициативу поддержать», - считает депутат облдумы Александр Осипов.

В Котельниковском районном Совете народных депутатов отметили, что жители Котельниково трепетно относятся к прошлому родного края, с особенной гордостью и почтением берегут и передают в поколениях память о героизме советских воинов, освободивших мир от фашизма. Поддержка патриотической инициативы депутатами Волгоградской областной думы, по их мнению, сделает мечту котельниковцев о присвоении их городу почетного звания еще ближе.