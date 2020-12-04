Два 50-летних дома приговорили к сносу в Волгограде

Общество 04.12.2020 10:49
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04.12.2020 10:49
Аварийными и подлежащими сносу признаны многоквартирные дома №№3,4 по улице Андреева в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». По информации госжилинспекции Волгоградской области, в ходе обследования домов были выявлены трещины и повреждения конструктивных элементов. Установлено, что проведение капитального ремонта нецелесообразно, а проживание в таких домах создает угрозу жизни и здоровью людей.
Инспекцией были составлены заключения о техническом состоянии данных домов. Документы направили в межведомственную комиссию Тракторозаводского района Волгограда для их рассмотрения и принятия решения. По результатам рассмотрения заключений дома признаны аварийными и подлежащими сносу.
Известно, что двухэтажные дома №№3 и 4 по улице Андреева были построены в 1950 и 1951 годах. В каждом доме по 12 квартир. Перекрытия деревянные.
Фото из архива
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