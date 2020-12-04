В Волгограде из внутридворовой дороги сделали каток











При устранении аварии на водоводе около дома №26 по проспекту Канатчиков в Красноармейском районе Волгограда внутридворовая дорога превратилась в каток. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы, накануне в кранах пропала холодная вода. Но горожане крайне удивились, когда увидели, как на месте проведения ремонтных дороги трактор слива воду прямо на дорогу! Понятно, что при таком морозе вода сразу превращалась в лед. «Спасибо, конечно, за каток, но не на дороге же», - шутят горожане.

В пресс-службе «Концессии водоснабжения» пояснили, что в настоящее время во дворе дома заканчиваются ремонтные работы по устранению порыва на водоводе холодного водоснабжения. «После окончания работ дорога будет очищена от наледи», - заверили в компании.

Видео Дениса Комиссарова.