В Волгограде из внутридворовой дороги сделали каток

Общество 04.12.2020 09:33
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04.12.2020 09:33
При устранении аварии на водоводе около дома №26 по проспекту Канатчиков в Красноармейском районе Волгограда внутридворовая дорога превратилась в каток. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы, накануне в кранах пропала холодная вода. Но горожане крайне удивились, когда увидели, как на месте проведения ремонтных дороги трактор слива воду прямо на дорогу! Понятно, что при таком морозе вода сразу превращалась в лед. «Спасибо, конечно, за каток, но не на дороге же», - шутят горожане.
В пресс-службе «Концессии водоснабжения» пояснили, что в настоящее время во дворе дома заканчиваются ремонтные работы по устранению порыва на водоводе холодного водоснабжения. «После окончания работ дорога будет очищена от наледи», - заверили в компании.
Видео Дениса Комиссарова.
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