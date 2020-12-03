Общество

В Волгоградской области аномальные морозы до -25 задержатся на несколько дней

Общество 03.12.2020 09:41
0
03.12.2020 09:41


В ГУ МЧС по Волгоградской области выдали экстренное предупреждение в связи с резким понижением температуры воздуха. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, по данным Волгоградского ЦГМС в период с 3 по 7 декабря в северных районах  Волгоградской области  и левобережью Волги ожидается аномально-холодная погода: температура воздуха ночью -20-25˚С,  днем 10-15˚С, что ниже нормы на 10-15º.
ГУ МЧС России по Волгоградской области напоминает: в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушение правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушение правил пожарной безопасности.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Общество
03.12.2020 14:13
Общество 03.12.2020 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2020 13:16
Общество 03.12.2020 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2020 11:14
Общество 03.12.2020 11:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.12.2020 11:13
Общество 03.12.2020 11:13
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2020 11:09
Общество 03.12.2020 11:09
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2020 11:09
Общество 03.12.2020 11:09
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2020 10:52
Общество 03.12.2020 10:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.12.2020 10:24
Общество 03.12.2020 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2020 08:31
Общество 03.12.2020 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2020 20:25
Общество 02.12.2020 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2020 16:25
Общество 02.12.2020 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2020 15:57
Общество 02.12.2020 15:57
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2020 13:38
Общество 02.12.2020 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2020 12:31
Общество 02.12.2020 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2020 11:51
Общество 02.12.2020 11:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:13
«Все свое возьму с собой»: в Волгограде на месте проданного колеса обозрения демонтируют плиткуСмотреть фотографии
13:39
Завершено следствие по громкому делу об убийстве волгоградца из-за ссоры в родительском чатеСмотреть фотографии
13:29
В поликлиниках Волгограда открыли еще четыре центра онкологической помощиСмотреть фотографии
13:18
Волгоградец бесследно исчез на рыбалкеСмотреть фотографии
13:16
В Волгоградской области при поддержке Сбербанка стартует Программа по развитию личностного потенциалаСмотреть фотографии
13:16
В законопроект о переходе Волгоградской области на московское время внесли замечанияСмотреть фотографии
12:26
«Россети Юг» снизила хищения электроэнергии в Волгоградской области на 25 %Смотреть фотографии
12:25
Пять жертв махом: коронавирус не щадит жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:55
«Ростелеком» запускает услугу «Конструктор рекламы» для пользователей интерактивного телевиденияСмотреть фотографии
11:51
Патент или "упрощенка"?: волгоградский бизнес выбирает новый налоговый режимСмотреть фотографииCмотреть видео
11:41
Рецидивистку осудили за хитрый отъем сотовых телефонов у волгоградцевСмотреть фотографии
11:38
Погналась за дешевизной: в Волгограде с покупателем планшета по интернету сыграли злую шуткуСмотреть фотографии
11:14
На Гремячинском горно-обогатительном комбинате заработала лаборатория по тестированию на COVID-19Смотреть фотографии
11:13
В Волгограде пострадавший от пожара аварийный дом расселят досрочноСмотреть фотографии
11:09
Москвичи купили часть высотки бизнес-центра "Волгоград-Сити"Смотреть фотографии
11:09
Для вывоза граждан Узбекистана из Волжского не хватает поездовСмотреть фотографии
10:24
Волгоград выиграл федеральный грант на благоустройствоСмотреть фотографии
09:41
В Волгоградской области аномальные морозы до -25 задержатся на несколько днейСмотреть фотографии
08:42
Новым генеральным директором ООО «РИТЭК» назначен Ренат НургалиевСмотреть фотографии
08:31
Жителям сгоревшего барака в Волгоградской области дадут денег за потерю кроваСмотреть фотографии
21:56
Больница Волгоградской области выплатит врачу-правдорубу 5 тысяч рублей за моральный вредСмотреть фотографии
21:51
«Россети» обеспечили электроснабжение мобильных госпиталей Минобороны России в АстраханиСмотреть фотографии
20:35
СК проверяет обстоятельства смерти начальника отдела Волгоградстата на рабочем местеСмотреть фотографии
20:25
На набережной Волгограда возле елки установят каток и горкиСмотреть фотографии
20:22
Целая больница в Волгограде «выпала» из перечня ковидных госпиталейСмотреть фотографии
19:44
Кассир букмекерской конторы в Волгограде проиграла деньги фирмыСмотреть фотографии
18:10
«Ростелеком» в Волгограде: сервис как ответ конкуренцииСмотреть фотографии
17:24
Прокуратура требует снести скандальную постройку депутатской семьи в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде сутенера и жриц любви задержали после интимной встречи с клиентомСмотреть фотографии
16:25
Еще воруют?: в Волгограде неэффективными УК займутся правоохранителиСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 