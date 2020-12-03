В Волгоградской области аномальные морозы до -25 задержатся на несколько дней

Общество 03.12.2020 09:41
0
03.12.2020 09:41
В ГУ МЧС по Волгоградской области выдали экстренное предупреждение в связи с резким понижением температуры воздуха. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, по данным Волгоградского ЦГМС в период с 3 по 7 декабря в северных районах Волгоградской области и левобережью Волги ожидается аномально-холодная погода: температура воздуха ночью -20-25˚С, днем 10-15˚С, что ниже нормы на 10-15º.
ГУ МЧС России по Волгоградской области напоминает: в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушение правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушение правил пожарной безопасности.
Реклама
«Все свое возьму с собой»: в Волгограде на месте проданного колеса обозрения демонтируют плитку03.12.2020 14:13
Общество 03.12.2020 14:13
В законопроект о переходе Волгоградской области на московское время внесли замечания03.12.2020 13:16
Общество 03.12.2020 13:16
На Гремячинском горно-обогатительном комбинате заработала лаборатория по тестированию на COVID-1903.12.2020 11:14
Общество 03.12.2020 11:14
В Волгограде пострадавший от пожара аварийный дом расселят досрочно03.12.2020 11:13
Общество 03.12.2020 11:13
Москвичи купили часть высотки бизнес-центра "Волгоград-Сити"03.12.2020 11:09
Общество 03.12.2020 11:09
Для вывоза граждан Узбекистана из Волжского не хватает поездов03.12.2020 11:09
Общество 03.12.2020 11:09
AI Journey вошла в топ-3 мировых конференций по искусственному интеллекту03.12.2020 10:52
Общество 03.12.2020 10:52
Волгоград выиграл федеральный грант на благоустройство03.12.2020 10:24
Общество 03.12.2020 10:24
Жителям сгоревшего барака в Волгоградской области дадут денег за потерю крова03.12.2020 08:31
Общество 03.12.2020 08:31
На набережной Волгограда возле елки установят каток и горки02.12.2020 20:25
Общество 02.12.2020 20:25
Еще воруют?: в Волгограде неэффективными УК займутся правоохранители02.12.2020 16:25
Общество 02.12.2020 16:25
К Новому году в Волгограде установят световые фигуры почти на 4 миллиона рублей02.12.2020 15:57
Общество 02.12.2020 15:57
Укрощение строптивого: сыну Набиева не дают вернуться в кресло судьи в Волгоградской области02.12.2020 13:38
Общество 02.12.2020 13:38
В Волгограде откроется более 60 елочных базаров02.12.2020 12:31
Общество 02.12.2020 12:31
Скончался муж олимпийской чемпионки и экс-сенатора от Волгоградской области02.12.2020 11:51
Общество 02.12.2020 11:51
Реклама