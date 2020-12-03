В Волгоградской области аномальные морозы до -25 задержатся на несколько дней





В ГУ МЧС по Волгоградской области выдали экстренное предупреждение в связи с резким понижением температуры воздуха. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, по данным Волгоградского ЦГМС в период с 3 по 7 декабря в северных районах Волгоградской области и левобережью Волги ожидается аномально-холодная погода: температура воздуха ночью -20-25˚С, днем 10-15˚С, что ниже нормы на 10-15º.

ГУ МЧС России по Волгоградской области напоминает: в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушение правил эксплуатации электробытовых приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушение правил пожарной безопасности.



