В Волгограде на двух десятках гаражей оставят «черные метки»

Общество 01.12.2020 08:44
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01.12.2020 08:44
В Волгограде готовят к сносу очередную партию гаражей. Как сообщает ИА «Высота 102», в Дзержинском районе на ул. Твардовского, 12 планируется демонтировать 12 металлических ангаров. Соответствующие уведомления с требованием сноса уже появились на гаражах. В случае, если сооружения не будут демонтированы силами владельцев, то это за них это сделает муниципалитет. Также администрация Тракторозаводского района собирается рассмотреть вопрос о признании самовольными постройками еще шесть гаражей, расположенных около дома №6 по ул. Ярцевской.
Напомним, за последние годы в Волгограде освобождены территории от нескольких сотен гаражей, расположенных вблизи многоквартирных домов. Власти считают их самовольными постройками и отказываются узаконивать эти объекты.
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