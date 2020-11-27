Коронавирус забрал жизни двух мужчин из Волгоградской области в цвете лет и «замел следы»

Общество 27.11.2020 13:15
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27.11.2020 13:15
Среди трех новых жертв коронавирусной инфекции – двое нестарых мужчин из Волгоградской области и пенсионерка из Киквидзенского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, 52-летний житель Быковского района был госпитализирован в областной госпиталь ветеранов войны, где, несмотря на предпринятые усилия врачей, скончался. Вирус унес жизнь и 48-летнего волгоградца, который умер в больнице №4. Двоих жертв коронавируса объединило одно обстоятельство – примерную дату заболевания и возможный способ заражения так и не установили. Не смогли помочь врачи и 60-летней жительнице Киквидзенского района. Она обратилась за медицинской помощью спустя пять дней после появления признаков недомогания, но умерла в реанимации больницы №4.
Всего, напомним, уже 297 жителей Волгоградской области скончались от коронавируса.
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