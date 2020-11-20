Жители Волгоградской области смогут получать заказы с Wildberries в отделениях почтовой связи





Почта России и Wildberries – крупнейший российский онлайн-ритейлер – подписали соглашение о сотрудничестве по доставке заказов в России и за рубежом.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе АО «Почта России», важное достижение сотрудничества – это доставка и выдача заказов в отделениях Почты России. Wildberries активно развивает сеть точек выдачи заказов – как за счет собственных пунктов, так и партнерских. Благодаря партнерству с Почтой России число точек выдачи продолжит активно расти.

«Соглашение о сотрудничестве между Почтой России и Wildberries открывает много новых возможностей для наших клиентов. В Волгоградской области более 900 отделений почтовой связи, из них 687 находятся в сельской местности. Теперь жителям региона будет удобнее получать свои интернет-заказы рядом с домом», - отметил директор Почты России в Волгоградской области Виталий Соловьев.