Жители Волгоградской области смогут получать заказы с Wildberries в отделениях почтовой связи

Общество 20.11.2020 14:13 Новости компаний
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20.11.2020 14:13 Новости компаний
Почта России и Wildberries – крупнейший российский онлайн-ритейлер – подписали соглашение о сотрудничестве по доставке заказов в России и за рубежом.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе АО «Почта России», важное достижение сотрудничества – это доставка и выдача заказов в отделениях Почты России. Wildberries активно развивает сеть точек выдачи заказов – как за счет собственных пунктов, так и партнерских. Благодаря партнерству с Почтой России число точек выдачи продолжит активно расти.
«Соглашение о сотрудничестве между Почтой России и Wildberries открывает много новых возможностей для наших клиентов. В Волгоградской области более 900 отделений почтовой связи, из них 687 находятся в сельской местности. Теперь жителям региона будет удобнее получать свои интернет-заказы рядом с домом», - отметил директор Почты России в Волгоградской области Виталий Соловьев.
Благодаря сотрудничеству с Почтой России заказы Wildberries можно будет получить в целом ряде новых регионов, куда планирует выйти онлайн-ритейлер. Широкая география присутствия Почты обеспечит выдачу заказов, в первую очередь, в небольших населенных пунктах России, где слабо развита розничная торговля, а это откроет для жителей доступ к доставке миллионов товаров.
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