В замороженных свиных тушах в Волгограде обнаружили АЧС





Карантин на шесть дней введен на территории ООО "Хладокомбинат Западный" в Волгограде в связи с обнаружением в обрези от полутуш свиных ДНК вируса возбудителя африканской чумы свиней. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление издано администрацией региона. Инфицированной признана территория по адресу Шоссе Авиаторов, 13 литера Р, а именно – несколько помещений разной площади. Холодильные камеры сдавались в аренду индивидуальному предпринимателю Александру Забирову с 1 ноября этого года. В связи с карантином запрещено посещение этой территории посторонними лицами, кроме сотрудников ветеринарной службы, въезд и выезд транспорта, вывоз животных и продуктов животноводства. Вся замороженная продукция будет изъята и уничтожена, также планируется провести комплекс мероприятий по дезинфекции помещений.







