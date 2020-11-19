В замороженных свиных тушах в Волгограде обнаружили АЧС

Общество 19.11.2020 21:23
0
19.11.2020 21:23
Карантин на шесть дней введен на территории ООО "Хладокомбинат Западный" в Волгограде в связи с обнаружением в обрези от полутуш свиных ДНК вируса возбудителя африканской чумы свиней. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление издано администрацией региона. Инфицированной признана территория по адресу Шоссе Авиаторов, 13 литера Р, а именно – несколько помещений разной площади. Холодильные камеры сдавались в аренду индивидуальному предпринимателю Александру Забирову с 1 ноября этого года. В связи с карантином запрещено посещение этой территории посторонними лицами, кроме сотрудников ветеринарной службы, въезд и выезд транспорта, вывоз животных и продуктов животноводства. Вся замороженная продукция будет изъята и уничтожена, также планируется провести комплекс мероприятий по дезинфекции помещений.
Реклама
«Это розыгрыш?»: вызов сантехника из УК обернулся для волгоградского бизнесмена непроходимым квестом19.11.2020 20:21
Общество 19.11.2020 20:21
«Это финиш»: окончание второго этапа ремонта моста на Волжской ГЭС ознаменовалось гигантской пробкой19.11.2020 19:23
Общество 19.11.2020 19:23
Исследование: у волгоградцев выяснили предпочтения в еде19.11.2020 15:50
Общество 19.11.2020 15:50
Заказные письма в смартфоне19.11.2020 15:41
Общество 19.11.2020 15:41
В правительстве России одобрили переход Волгоградской области на московское время19.11.2020 15:41
Общество 19.11.2020 15:41
В Волгоградской области похоронили майора полиции19.11.2020 15:37
Общество 19.11.2020 15:37
ВТБ предупреждает об активизации мошенников перед «черной пятницей»19.11.2020 14:52
Общество 19.11.2020 14:52
Жителям Волжского предоставили новый номер для дозвона в поликлиники19.11.2020 14:52
Общество 19.11.2020 14:52
Глав трех поселков в Волгоградской области наказали за дробление бюджетных закупок19.11.2020 14:34
Общество 19.11.2020 14:34
«Глазам не верим»: в подъезд волгоградской многоэтажки вернули исчезнувшую дверь19.11.2020 14:15
Общество 19.11.2020 14:15
На Мамаевом кургане в Волгограде стреляли19.11.2020 13:51
Общество 19.11.2020 13:51
Губернатор Волгоградской области уехал на "Соединение фронтов"19.11.2020 10:24
Общество 19.11.2020 10:24
В Волгограде крупному застройщику суд удвоил неустойку за просрочку сдачи многоэтажки19.11.2020 10:20
Общество 19.11.2020 10:20
В Волгоградской области ЖЭУ заставили отремонтировать аварийный балкон19.11.2020 09:46
Общество 19.11.2020 09:46
Улицы Волгограда припорошило первым снегом19.11.2020 08:42
Общество 19.11.2020 08:42
Реклама