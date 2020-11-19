Происшествия

Восьмерка с пьяным водителем оказалась в канаве в Ольховском районе Волгоградской области

Происшествия 19.11.2020 10:44
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19.11.2020 10:44


30-летний житель Волгоградской области без прав и в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и оказался в больнице. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось  накануне в Ольховском районе в десять часов вечера на 113 км. автодороги «Иловля-Ольховка-Камышин». Водитель не справился с управлением и отечественная «восьмерка»  вылетела в левый кювет. В результате ДТП водитель с различными травмами был госпитализирован в медучреждение.

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