Строители Центральной набережной Волгограда вышли на сцену амфитеатра





На Центральной набережной Волгограда строители завершили бетонирование сцены амфитеатра, площадь которой составила 530 квадратных метров. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь рабочие приступают к возведению трибун на 2300 посадочных мест с сиденьями из ПВХ-бруса.





На сегодняшний день монолитные конструкции амфитеатра готовы на 70%. Сдача объекта вместе со всей нижней террасой набережной запланирована на ноябрь 2021 года. Под трибунами разместятся бытовые помещения – их стены уже возведены. В этих комнатах артисты смогут готовиться к выступлениям.





Параллельно идет строительство пешеходной эстакады. Недавно подрядчики завершил устройство свай и железобетонных ростверков, которые послужат основанием опор моста, который соединит набережную с улицей Чуйкова.





В парковой зоне нового участка набережной до холодов строители успели проложить более 8 км поливочного водопровода. На зеленых островках высажено более 2,5 тысячи зеленых насаждений. С наступлением устойчивой морозной погоды начнется высадка хвойников. Всего планируется высадить более 10 тысяч деревьев и кустарников.



