Строители Центральной набережной Волгограда вышли на сцену амфитеатра

Общество 18.11.2020 13:28
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18.11.2020 13:28
На Центральной набережной Волгограда строители завершили бетонирование сцены амфитеатра, площадь которой составила 530 квадратных метров. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь рабочие приступают к возведению трибун на 2300 посадочных мест с сиденьями из ПВХ-бруса.
На сегодняшний день монолитные конструкции амфитеатра готовы на 70%. Сдача объекта вместе со всей нижней террасой набережной запланирована на ноябрь 2021 года. Под трибунами разместятся бытовые помещения – их стены уже возведены. В этих комнатах артисты смогут готовиться к выступлениям.
Параллельно идет строительство пешеходной эстакады. Недавно подрядчики завершил устройство свай и железобетонных ростверков, которые послужат основанием опор моста, который соединит набережную с улицей Чуйкова.
В парковой зоне нового участка набережной до холодов строители успели проложить более 8 км поливочного водопровода. На зеленых островках высажено более 2,5 тысячи зеленых насаждений. С наступлением устойчивой морозной погоды начнется высадка хвойников. Всего планируется высадить более 10 тысяч деревьев и кустарников.
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