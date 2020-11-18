Общество

На Почте можно бесплатно вернуть покупки в интернет-магазины

Общество 18.11.2020 13:18 Новости компаний
0
18.11.2020 13:18 Новости компаний


Жители Волгоградской области могут бесплатно вернуть свои интернет-покупки в любом почтовом отделении без чека и документов. Как сообщили ИА «Высота 102» в  пресс-службе АО «Почта России», это возможно для товаров из тех магазинов, которые подключили услугу «Легкий возврат» от Почты России.
Услуга «Легкий возврат» позволяет бесплатно и быстро возвращать купленные в интернет-магазине товары. Для этого клиенту необходимо сообщить оператору связи трек-номер и передать упакованную посылку для возврата. Оформление занимает менее одной минуты, так как не нужно заполнять никакие бланки. 
Услуга доступна всем интернет-магазинам как крупным федеральным и международным, так и частным небольшим компаниям. Из широко известных торговых площадок, совместно с которыми Почта России предоставляет сервис «Легкий возврат» – это Алиэкспресс, Ozon, H&M. «Легкий возврат» удобен и полезен как для клиентов, так и для интернет-магазинов. 
Сейчас условия возврата не подошедшего товара очень значимы для покупателей при онлайн-покупках. Возможность вернуть посылку продавцу рядом с домом в почтовом отделении в комфортное время, быстро и без заполнения бумаг повышает лояльность клиентов к интернет-магазину. Ежемесячно Почта России бесплатно принимает от жителей Волгоградской области порядка 400 почтовых отправлений для возврата в адрес интернет-магазинов.
Почта России обеспечивает доставку заказов в любой населенный пункт, где нет альтернативных логистических компаний, это также актуально и для возврата посылок. А с помощью мобильного приложения Почты России можно не только следить за этапами перемещения интернет-заказа, но и в один клик оформить его доставку на удобный адрес. Посылки весом от 2,5 кг доставляют водители-курьеры. 
Интернет-магазины, подключённые к услуге «Лёгкий возврат», самостоятельно информируют клиентов о возможностях и сроках возврата покупок на их площадках. Для компаний цена услуги по тарифу «Посылка. Легкий возврат» составит 150 рублей без НДС для отправлений весом до 0,5 кг включительно, плюс 15 рублей за каждые последующие 0,5 кг, что является одним из самых выгодных предложений на рынке.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Общество
18.11.2020 15:44
Общество 18.11.2020 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2020 15:22
Общество 18.11.2020 15:22
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2020 15:09
Общество 18.11.2020 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2020 13:28
Общество 18.11.2020 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2020 12:10
Общество 18.11.2020 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2020 11:01
Общество 18.11.2020 11:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2020 10:36
Общество 18.11.2020 10:36
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2020 09:34
Общество 18.11.2020 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2020 19:19
Общество 17.11.2020 19:19
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2020 17:46
Общество 17.11.2020 17:46
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2020 17:14
Общество 17.11.2020 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2020 16:04
Общество 17.11.2020 16:04
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2020 15:14
Общество 17.11.2020 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
17.11.2020 14:02
Общество 17.11.2020 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.11.2020 13:17
Общество 17.11.2020 13:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:45
Жизнь после COVID: волгоградцам требуется лечение дома после выписки из стационаровСмотреть фотографииCмотреть видео
16:30
Волгоградский облздрав будет наказывать за отказ поликлиник тестировать заболевших на COVID-19Смотреть фотографииCмотреть видео
15:44
Клиентам Сбербанка стали доступны две новые «копилки»Смотреть фотографии
15:44
В Роспотребнадзоре Волгоградской области высказались о локдаунеСмотреть фотографии
15:22
Если в офисе СOVID: с коллегами заболевших волгоградцев разберутся санитарные врачиСмотреть фотографии
15:09
Тепловизоры в волгоградских школах признали безопасными и законнымиСмотреть фотографии
13:39
Цифровая помощь: «Ростелеком» создал систему централизованного цифрового распределения вызовов на номер 03 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:28
Строители Центральной набережной Волгограда вышли на сцену амфитеатраСмотреть фотографии
13:18
На Почте можно бесплатно вернуть покупки в интернет-магазиныСмотреть фотографии
13:18
В Волгограде задержали атаковавших аппарат губернатора экстремистов из "СССР"Смотреть фотографии
12:39
Из ковидных стационаров Волгоградской области за сутки выписалось рекордное число пациентовСмотреть фотографии
12:17
«КиберДрайв»: «Ростелеком» на юге России проведет серию бесплатных обучающих мероприятий по информационной безопасностиСмотреть фотографии
12:10
Жители Волгоградской области стали меньше есть и покупатьСмотреть фотографии
11:01
Снежная буря обошла Волгоград сторонойСмотреть фотографии
10:36
Чиновников в Волгоградской области обязали дать землю многодетнымСмотреть фотографии
09:43
Момент удара иномарки в столб в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:34
"Разделись и согрелись": югу Волгограда добавят жаруСмотреть фотографии
20:32
Детям Волгоградской области привезут новогодние подарки из города невестСмотреть фотографии
19:19
«Не на крайнем же севере живете»: подъезд волгоградской многоэтажки остался без входной двериСмотреть фотографии
17:46
На юге Волгограда жильцы замерзают в своих квартирахСмотреть фотографии
17:14
Снег и вьюгу приготовились встретить коммунальные службы ВолгоградаСмотреть фотографии
16:52
«Выпустила пар»: жительницу Камышина осудили за угрозы взорвать судСмотреть фотографии
16:49
Новых добровольцев для прививки от коронавируса найдут среди медиков и соцработников Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:18
В Волгоградской области разжаловали 23 депутатовСмотреть фотографии
16:14
Россияне назвали развитую медицину главным признаком качественной жизниСмотреть фотографии
16:04
Врачи пояснили обстоятельства смерти четверых жителей Волгоградской области от коронавирусаСмотреть фотографии
15:48
В Волгограде контрактника осудили за коррупцию в воинской частиСмотреть фотографии
15:15
Зарегистрировать бизнес волгоградцам теперь можно в мобильном офисе СбербанкаСмотреть фотографии
15:14
На юге Волгоградской области из-за непрекращающейся метели начался «день жестянщика» (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
14:02
Оплата налогов доступна во всех отделениях Почты России в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 