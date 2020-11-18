На Почте можно бесплатно вернуть покупки в интернет-магазины





Жители Волгоградской области могут бесплатно вернуть свои интернет-покупки в любом почтовом отделении без чека и документов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе АО «Почта России», это возможно для товаров из тех магазинов, которые подключили услугу «Легкий возврат» от Почты России.

Услуга «Легкий возврат» позволяет бесплатно и быстро возвращать купленные в интернет-магазине товары. Для этого клиенту необходимо сообщить оператору связи трек-номер и передать упакованную посылку для возврата. Оформление занимает менее одной минуты, так как не нужно заполнять никакие бланки.

Услуга доступна всем интернет-магазинам как крупным федеральным и международным, так и частным небольшим компаниям. Из широко известных торговых площадок, совместно с которыми Почта России предоставляет сервис «Легкий возврат» – это Алиэкспресс, Ozon, H&M. «Легкий возврат» удобен и полезен как для клиентов, так и для интернет-магазинов.

Сейчас условия возврата не подошедшего товара очень значимы для покупателей при онлайн-покупках. Возможность вернуть посылку продавцу рядом с домом в почтовом отделении в комфортное время, быстро и без заполнения бумаг повышает лояльность клиентов к интернет-магазину. Ежемесячно Почта России бесплатно принимает от жителей Волгоградской области порядка 400 почтовых отправлений для возврата в адрес интернет-магазинов.

Почта России обеспечивает доставку заказов в любой населенный пункт, где нет альтернативных логистических компаний, это также актуально и для возврата посылок. А с помощью мобильного приложения Почты России можно не только следить за этапами перемещения интернет-заказа, но и в один клик оформить его доставку на удобный адрес. Посылки весом от 2,5 кг доставляют водители-курьеры.

Интернет-магазины, подключённые к услуге «Лёгкий возврат», самостоятельно информируют клиентов о возможностях и сроках возврата покупок на их площадках. Для компаний цена услуги по тарифу «Посылка. Легкий возврат» составит 150 рублей без НДС для отправлений весом до 0,5 кг включительно, плюс 15 рублей за каждые последующие 0,5 кг, что является одним из самых выгодных предложений на рынке.



