Телеком

«КиберДрайв»: «Ростелеком» на юге России проведет серию бесплатных обучающих мероприятий по информационной безопасности

Телеком 18.11.2020 12:17
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18.11.2020 12:17


«Ростелеком» запустил «КиберДрайв» – одно из самых масштабных Road Show по информационной безопасности в России. Ведущие эксперты компании проводят обучающие семинары для владельцев бизнеса, представителей госорганов и специалистов по ИТ и информационной безопасности.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, участники мероприятий узнают, как выявить злоумышленника в организации, как детектировать атаку на ранней стадии и обеспечить защиту от цифровых угроз с максимальной технической и экономической эффективностью.
Однако все ли угрозы одинаково вероятны и значимы для различных организаций? Как защитить действительно важные для бизнеса данные и информационные ресурсы, не переплачивая за средства технической защиты и наем дополнительных специалистов? На эти и многие другие вопросы эксперты «Ростелекома» ответят в ходе предстоящих мероприятий «КиберДрайва».
Среди городов-участников «КиберДрайва» – Ростов-на-Дону, Волгоград, Владикавказ, Краснодар, Сочи и Ставрополь, где 27 ноября эксперты выступят в рамках онлайн-семинаров. Участие бесплатное, по предварительной регистрации
По оценкам «Ростелекома», совокупный ущерб российских организаций от кибератак в первой половине 2020 года составил около 1,8 трлн рублей. За 2019 год лидирующий российский центр мониторинга и реагирования на кибератаки SolarJSOC зафиксировал в Южном федеральном округе за год было зафиксировано свыше 60 тысяч атак. Этот показатель ежегодно растет, и с массовым переходом компаний на удаленную работу в начале года ситуация только осложнилась. С марта по май 2020 года число DDoS-атак, направленных на то, чтобы сделать сайты организаций недоступными для пользователей, увеличилось в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кризис в экономике, вызванный пандемией коронавируса, спровоцировал массовые сокращения в коммерческом секторе, снижение зарплаты и рост кадровой ротации. С переходом компаний «на удаленку» эксперты «Ростелекома» зафиксировали 25% рост числа инцидентов, связанных с утечками конфиденциальной информации – вследствие как случайных ошибок, так и умысла сотрудников компаний.
Более 60% российских компаний называют уходящих специалистов виновниками утечек информации, в 13% случаев речь идет о передаче новому работодателю конфиденциальной информации об условиях сделок и тендеров, секретных разработок и ноу-хау с предыдущего места работы.

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