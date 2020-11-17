На юге Волгограда жильцы замерзают в своих квартирах





Похолодание, которое пришло в Волгоградскую область, ухудшило и без того некомфортные условия проживания жителей Красноармейского района, которые жалуются на проблемы с отоплением. Как рассказала ИА «Высота 102» жительница дома №19 по ул. Вучетича Людмила Горелик, с начала отопительного сезона батареи в ее квартире, а также у ее соседей еле теплые. Жильцы дома уже не знают, кому жаловаться. «Мы обращались в УК «Дом Сервис Красноармейский», которая нас обслуживает, оттуда нас посылали в «Концессии теплоснабжения» - все в итоге переводят стрелки друг на друга. В управляющей компании нам заявили, что это концессии подают такое маленькое давление, а там заверяют, что тепло в полном объеме доходит до дома, а почему его нет в батареях, надо спрашивать с управляющей компании. Мы обзвонили все горячие линии, и администрацию района, и нигде нам не хотят помочь», - рассказывает волгоградка. Сейчас жильцы пятиэтажки справляются с холодом в квартирах, кто как может: кто-то отапливает жилище газовой плитой, кто-то спит в верхней одежде и обкладывается бутылками с горячей водой. Между тем, Людмиле Горелик пришел счет на отопление в размере 2200 рублей. «За что я должна платить, если в ванной полотенцесушитель у нас полностью ледяной? Но о перерасчете никто и слышать не хочет», - возмущается волгоградка.

На проблемы с отоплением пожаловалась и пенсионерка, проживающая в доме №25 по пр. Столетова. Татьяна Ивановна Дудко недавно перенесла коронавирусную инфекцию, но даже предположить не могла, что в родных стенах ей придется продолжить битву за выживание. «Батареи еле теплые, никто на наши жалобы не реагирует. В УК «Алые паруса», которая уже третий месяц управляет нашим домом, не могут прислать к нам слесарей – говорят, штат неукомплектован. Непонятно тогда, как им лицензию дали, если у них не хватает рабочих?», - недоумевает пенсионерка.

Впрочем, проблемы управляющих компаний никак не должны отражаться на качестве услуг, которые они предоставляют волгоградцам. Впереди зима и максимум, чего хотят горожане – не замерзнуть в собственных квартирах. Корреспондент ИА "Высота 102" так и не смог дозвониться до данных УК, чтобы получить комментарий относительно сложившейся ситуации. Но, возможно, это удастся сделать сотрудникам госжилнадзора.



