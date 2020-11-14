В Тракторозаводском районе Волгограда окультурят еще один парк





Определен подрядчик для благоустройства еще одного участка пешеходной улицы Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, территория площадью более шести тысяч квадратных метров расположена между районным ДК и домом № 24. Там будет высажено более полусотни деревьев и кустарников – рябины, катальпы, липы разнолистной, дерена белого сибирского, а также уложено 2,3 тысячи квадратных метров газона. Старый асфальт заменят на тротуарную плитку и установят систему автополива.

Вдоль прогулочной зоны установят скамейки и парковые фонари. Этот объект станет очередным этапом реконструкции, предусматривающей полное обновление променадной части улицы Дзержинского от Дворца культуры до проспекта Ленина.

К работам строители приступят в следующем году с наступлением благоприятных погодных условий. Сейчас на данном участке ведутся работы по замене инженерных коммуникаций.

Одна из главных прогулочных улиц Тракторозаводского района была построена более полувека назад и сейчас пришла в полуразрушенное состояние. Обновлением территории администрация города занялась в текущем году. Возле ДК Тракторозаводского района со стороны улиц Дзержинского, Жолудева и Шурухина посадили деревья, реконструировали фонтан, установили арт-фонари ручной работы (на фото), изображающих музыкантов. Вдоль улицы Жолудева размещены различные игровые и спортивные комплексы.



