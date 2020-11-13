Экономика 13.11.2020 15:04
0
13.11.2020 15:04
Недостаточно определиться с формой и размером стола перед покупкой, его визуальный эффект зависит от материалов, от дизайна мебели. Но именно габариты стола играют на кухне решающее значение.
За последние годы кухни в новостройках стали просторнее. Появились и так называемые европланировки, когда жилая зона объединена с зоной приготовления пищи: получаются просторные кухни-столовые, в которых можно поставить большой обеденный стол. Такой стол способен стать «зоной притяжения» для всей семьи: во время застолий его сервируют, а все остальное время он может быть местом для игр, работы, творчества.
Просторные планировки значительно расширяют выбор подходящей мебели. Но и для небольшой кухни есть заманчивые предложения.
Большинство поиск стола для небольшой кухни начинает с выбора подходящей формы. Если купить кухонный стол прямоугольной формы, то его можно вплотную поставить к стене, освободив тем самым немного места. Круглые столы редко выбирают для компактных кухонь, хотя при диаметре столешницы всего в один метр за ним комфортно разместится семья из трех человек. Важно учесть: если стол стоит на проходе, то его края как минимум должны быть закруглены.
Очень часто при выборе стола отталкиваются от дизайна помещения. Если нужно добиться визуальной легкости, то подойдут стеклянные кухонные столы (стекло+дерево, стекло+металл), модели на тонких изящных ножках, круглые с одной ножкой. Дизайн столовой в классическом стиле или стиле прованс требует массивной столешницы на солидном подстолье.
Для больших застолий подойдут раздвижные столы, площадь столешницы которых при необходимости увеличивается в полтора-два раза. Механизмы раскладывания могут быть разными от бюджетной «книжки» до конструкций с полуавтоматической раскладкой. Механизм трансформации имеют даже маленькие кухонные столы: в сложенном виде такой стол рассчитан на 3-4 человека, в разложенном — на 6-8. Есть даже такие столы-трансформеры, которые меняют не только площадь столешницы, но и высоту подстолья.
Реклама
За один месяц в Волгоградской области некоторые продукты подорожали на треть15.11.2020 09:01
Экономика 15.11.2020 09:01
В Волгограде территорию бывшего тракторного завода освобождают от обременений для новой застройки14.11.2020 19:45
Экономика 14.11.2020 19:45
«ЕвроХим-ВолгаКалий» ведет подготовку к реализации автоматизированной Системы управления промышленной безопасностью и охраной труда13.11.2020 13:59
Экономика 13.11.2020 13:59
Сбербанк в Поволжье нарастил кредитный портфель за счет предприятий АПК13.11.2020 12:05
Экономика 13.11.2020 12:05
Банк «Открытие»: пандемия не уменьшила доходы почти для половины жителей ЮФО12.11.2020 17:10
Экономика 12.11.2020 17:10
Обучение, финансы, CRM: что предлагает «Зелёная неделя» для бизнеса?12.11.2020 15:34
Экономика 12.11.2020 15:34
В Волгоградском регионе сокращаются энергодолги12.11.2020 13:01
Экономика 12.11.2020 13:01
«Россети Юг- Волгоград» выдала дополнительную энергомощность медучреждениям Волгограда12.11.2020 08:08
Экономика 12.11.2020 08:08
ВТБ удвоил число пользователей пакетов услуг РКО11.11.2020 16:40
Экономика 11.11.2020 16:40
Сбербанк в Волгоградской области выдал рекордное количество ипотечных кредитов10.11.2020 12:46
Экономика 10.11.2020 12:46
Новая пожарная автоцистерна, которых всего несколько в России, появилась в газоспасательной службе «КАУСТИКа»10.11.2020 12:23
Экономика 10.11.2020 12:23
ЖК «Арбат»: третий дом в продаже10.11.2020 08:39
Экономика 10.11.2020 08:39
Эксперты Сбербанка поделились лучшими практиками по повышению финансовой грамотности на форуме «PROфинансы34»09.11.2020 14:50
Экономика 09.11.2020 14:50
В Волгоградской области не нашли земли для проекта реновации аварийного жилья08.11.2020 10:24
Экономика 08.11.2020 10:24
В компании «Виво маркет» повара школьных пищеблоков проходят дополнительное обучение07.11.2020 13:30
Экономика 07.11.2020 13:30
Реклама