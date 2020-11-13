



Недостаточно определиться с формой и размером стола перед покупкой, его визуальный эффект зависит от материалов, от дизайна мебели. Но именно габариты стола играют на кухне решающее значение.

За последние годы кухни в новостройках стали просторнее. Появились и так называемые европланировки, когда жилая зона объединена с зоной приготовления пищи: получаются просторные кухни-столовые, в которых можно поставить большой обеденный стол. Такой стол способен стать «зоной притяжения» для всей семьи: во время застолий его сервируют, а все остальное время он может быть местом для игр, работы, творчества.

Просторные планировки значительно расширяют выбор подходящей мебели. Но и для небольшой кухни есть заманчивые предложения.

купить кухонный стол прямоугольной формы, то его можно вплотную поставить к стене, освободив тем самым немного места. Круглые столы редко выбирают для компактных кухонь, хотя при диаметре столешницы всего в один метр за ним комфортно разместится семья из трех человек. Важно учесть: если стол стоит на проходе, то его края как минимум должны быть закруглены. Большинство поиск стола для небольшой кухни начинает с выбора подходящей формы. Еслипрямоугольной формы, то его можно вплотную поставить к стене, освободив тем самым немного места. Круглые столы редко выбирают для компактных кухонь, хотя при диаметре столешницы всего в один метр за ним комфортно разместится семья из трех человек. Важно учесть: если стол стоит на проходе, то его края как минимум должны быть закруглены.





Очень часто при выборе стола отталкиваются от дизайна помещения. Если нужно добиться визуальной легкости, то подойдут стеклянные кухонные столы (стекло+дерево, стекло+металл), модели на тонких изящных ножках, круглые с одной ножкой. Дизайн столовой в классическом стиле или стиле прованс требует массивной столешницы на солидном подстолье.

Для больших застолий подойдут раздвижные столы, площадь столешницы которых при необходимости увеличивается в полтора-два раза. Механизмы раскладывания могут быть разными от бюджетной «книжки» до конструкций с полуавтоматической раскладкой. Механизм трансформации имеют даже маленькие кухонные столы: в сложенном виде такой стол рассчитан на 3-4 человека, в разложенном — на 6-8. Есть даже такие столы-трансформеры, которые меняют не только площадь столешницы, но и высоту подстолья.