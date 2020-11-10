Общество

День полиции 2020 в особом режиме: поздравление начальника ГУ МВД по Волгоградской области

Общество 10.11.2020 10:16
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10.11.2020 10:16




Сегодня полицейские отмечают свой профессиональный праздник - День  сотрудника органов внутренних дел РФ. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, традиционно 10 ноября волгоградские полицейские встречали в торжественной обстановке, но в этом году пандемия внесла свои коррективы. Все массовые мероприятия отменены.
Начальник ГУ МВД России Волгоградской области Александр Кравченко в видеообращении поздравил личный состав, а также всех, кто служил в органах внутренних дел с профессиональным праздником. Особые слова - семьям погибших сотрудников и ветеранам. Поздравления сегодня звучат и для сотрудников, выполняющих оперативные задачи в служебных командировках на Северном Кавказе. 
"Желаю всему личному составу крепкого здоровья, честной службы, удачи, добра и благополучия вашим семьям! Уверен, что профессионализм, целеустремленность и самоотдача, верность служебному долгу и призванию помогут нам справиться с самыми сложными задачами", - отметил Александр Кравченко.
Свои видеопоздравления подготовили для сотрудников органов внутренних дел и кадеты полицейских классов. 


Справка. День сотрудника органов внутренних дел установлен указом президента России восемь лет назад, до реформы МВД 2011 года он назывался Днем российской милиции. 

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