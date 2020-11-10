ЖК «Арбат»: третий дом в продаже

Экономика 10.11.2020 08:39 Реклама
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10.11.2020 08:39 Реклама
Группа компаний «Волгострой» открыла продажи квартир в новом, третьем, доме жилого квартала «Арбат».
Дом строится буквой «П» и расположен в глубине квартала, формируя тем самым уютное дворовое пространство. После окончания строительства единый двор комплекса будет закрытым, круглосуточно охраняемым с установленными системами видеонаблюдения. Благоустройство сделают в соответствии со стилистикой квартала: планируются красивая прогулочная зона, спортивная площадка, много зелени, цветов в каменных вазонах, приятных уголков для отдыха...
Сам дом состоит из трех секций, строиться и сдаваться в эксплуатацию будет также посекционно. Продажа квартир сейчас открыта в первой секции. На выбор покупателям предлагаются 1 вариант 1-комнатных квартир, 4 планировки 2-комнатных и 2 варианта «трешек». На двух последних этажах (17 и 18) располагаются просторные апартаменты с открытыми видовыми террасами.
Жизнь в новом доме будет столь же комфортна, как и в первых двух: подземный паркинг, консьерж-сервис 247, великолепные холлы в стиле сталинского ампира, скоростные лифты, колясочные на первом этаже...
Хотите жить в центре и смотреть первомайский салют со своего балкона? Звоните 50-00-51.
Отдел продаж: Бакинская, 2.
Застройщик ООО «ЦентрСтрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
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