ЖК «Арбат»: третий дом в продаже





«Арбат» . Группа компаний «Волгострой» открыла продажи квартир в новом, третьем, доме жилого квартала

Дом строится буквой «П» и расположен в глубине квартала, формируя тем самым уютное дворовое пространство. После окончания строительства единый двор комплекса будет закрытым, круглосуточно охраняемым с установленными системами видеонаблюдения. Благоустройство сделают в соответствии со стилистикой квартала: планируются красивая прогулочная зона, спортивная площадка, много зелени, цветов в каменных вазонах, приятных уголков для отдыха...





















Сам дом состоит из трех секций, строиться и сдаваться в эксплуатацию будет также посекционно. Продажа квартир сейчас открыта в первой секции. На выбор покупателям предлагаются 1 вариант 1-комнатных квартир, 4 планировки 2-комнатных и 2 варианта «трешек». На двух последних этажах (17 и 18) располагаются просторные апартаменты с открытыми видовыми террасами.

Жизнь в новом доме будет столь же комфортна, как и в первых двух: подземный паркинг, консьерж-сервис 247, великолепные холлы в стиле сталинского ампира, скоростные лифты, колясочные на первом этаже...





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Отдел продаж: Бакинская, 2.

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