В Волгограде прибрались на месте снесенных гаражей

Общество 08.11.2020 12:22
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08.11.2020 12:22
Захламленную территорию после сноса гаражей в Дзержинском районе Волгограда привели в порядок. Об этом сообщили ИА «Высота 102» обрадованные горожане, которые недавно прислали в редакцию информагентства фотосвидетельство бардака, оставшегося после демонтажа гаражей, в районе улицы Нильская, 1а. Старая мебель, шины, кирпичи, ветки деревьев вывезены с этой территории, которая сейчас выглядит идеально.
Напомним, жители Волгограда неоднократно жаловались на то, что на участках после сноса гаражей остаются ямы, хлам и другой бытовой мусор. При этом районные чиновники продолжают выносить решения, обязывающие горожан демонтировать металлические ангары, в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на строения.
И вот как еще недавно выглядел этот участок.
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