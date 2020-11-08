В Волгограде прибрались на месте снесенных гаражей





Захламленную территорию после сноса гаражей в Дзержинском районе Волгограда привели в порядок. Об этом сообщили ИА «Высота 102» обрадованные горожане, которые недавно прислали в редакцию информагентства фотосвидетельство бардака , оставшегося после демонтажа гаражей, в районе улицы Нильская, 1а. Старая мебель, шины, кирпичи, ветки деревьев вывезены с этой территории, которая сейчас выглядит идеально.





Напомним, жители Волгограда неоднократно жаловались на то, что на участках после сноса гаражей остаются ямы, хлам и другой бытовой мусор. При этом районные чиновники продолжают выносить решения, обязывающие горожан демонтировать металлические ангары, в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на строения.

И вот как еще недавно выглядел этот участок.



