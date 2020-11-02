



Родители выпускников одной из волгоградских школ взыскали с известного кафе «Саперави» деньги за несостоявшийся выпускной. Как рассказала ИА «Высота 102» мама одной из бывших школьниц Елена, в сентябре прошлого года родители внесли предоплату за предстоящий выпускной, который они хотели провести в волгоградском кафе «Саперави» на ул. Чуйкова. Однако в декабре прошлого года кафе сгорело. Родители решили выбрать другое место для проведения вечера и попросили владельца кафе вернуть деньги, однако получили отказ. Тогда волгоградцы обратились в суд.





Решением мирового судьи Дзержинского района ИП Наталия Козельченко должна вернуть родителям предоплату в размере 10 тысяч рублей. Однако сумма исковых требований была гораздо больше. Так, родители требовали неустойки в размере 23500 рублей, возмещения расходов юриста – еще 15 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей. Решение мирового судьи они намерены обжаловать. По мнению волгоградцев, суд проигнорировал требования закона о защите прав потребителей, отказав истцам в возмещении неустойки.

Напомним, после пожара кафе «Саперави» было заново отстроено.



