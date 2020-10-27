В Волгограде осужден осквернитель памятника защитникам Сталинграда





Осужден 21-летний Денис Неустроев, который 22 июля 2018 года при помощи баллончика с краской нанёс на лицевую часть постамента памятника «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942-1943 годах» изображение и надписи, содержащие призывы к осуществлению экстремисткой деятельности. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов региона, приговором Краснооктябрьского районного суда Волгограда Денис Неустроев был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.280 УК РФ, ч.2 ст. 214 УК РФ. Вину в инкриминируемых преступлениях подсудимый не признал.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе «Интернет» на срок 2 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.



