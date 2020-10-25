В Дзержинский район Волгограда вернули тепло и горячую воду

Общество 25.10.2020 14:07
0
25.10.2020 14:07
В микрорайоне Семь ветров Дзержинского района завершены аварийные работы на магистральном теплопроводе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Концессии теплоснабжения», сегодня к 4 утра в многоквартирные дома вернулись тепло и горячая вода. Напомним, для замены 15 метров трубы на улицы Землячки коммунальщики отключили в субботу, 24 октября, крупный жилой массив от воды и тепла. Как пояснили в компании, благодаря сохранению режима работы обратной циркуляции в трубопроводах специалистам удалось избежать завоздушивания сетей в 99% многоэтажках, жителям которых не придется заново сбрасывать воздух из внутридомовых сетей теплоснабжения.
В отдельных домах, где возникла необходимость отрегулировать параметры подачи теплоносителя, работают специалисты управляющих компаний, техническую помощь им оказывают «Концессии теплоснабжении», координацию работ всех бригад обеспечивает муниципалитет. Если горячее водоснабжение возобновлено, а батареи в квартире остаются холодными — необходимо обратиться в дежурные службы своей УК.
Реклама
Новой жертвой COVID-19 стала пенсионерка из Котельниковского района25.10.2020 13:33
Общество 25.10.2020 13:33
Сторонники волгоградского времени организовали автомобильный флешмоб25.10.2020 10:10
Общество 25.10.2020 10:10
«Девять кругов ада»: в Волгограде онкобольной ребенок опоздал на химиотерапию из-за неразберихи с тестами24.10.2020 16:46
Общество 24.10.2020 16:46
Не пережившее пандемию колесо обозрения из Волгограда ждут в Ижевске24.10.2020 16:33
Общество 24.10.2020 16:33
Депутаты Волгоградской облдумы затарились сувенирами для избирателей за бюджетный счет24.10.2020 15:51
Общество 24.10.2020 15:51
«Болел раком, а умер от коронавируса»: в волгоградском оперштабе раскрыли подробности новых смертельных случаев24.10.2020 12:49
Общество 24.10.2020 12:49
Компания "Виво маркет" поздравляет поваров с профессиональным праздником24.10.2020 12:08
Общество 24.10.2020 12:08
Улучшений нет: коронавирус сразил еще почти две сотни жителей Волгоградской области24.10.2020 12:03
Общество 24.10.2020 12:03
100 литров в секунду: на севере Волгограда строят мощную станцию очистки ливневых стоков24.10.2020 10:34
Общество 24.10.2020 10:34
96-летний участник Сталинградской битвы победил коронавирус23.10.2020 17:23
Общество 23.10.2020 17:23
Под Волгоградом у гонщицы забрали авто за 155 неоплаченных штрафов23.10.2020 16:54
Общество 23.10.2020 16:54
В Волгограде микрорайон Семь ветров на выходных останется без тепла и горячей воды23.10.2020 14:52
Общество 23.10.2020 14:52
На мосту через Волжскую ГЭС закатали новую дорогу23.10.2020 14:36
Общество 23.10.2020 14:36
«Котельниково – Земля Героев» награждает юных продолжателей героических традиций23.10.2020 12:48
Общество 23.10.2020 12:48
Хроники пандемии: коронавирус собирается зимовать в Волгоградской области23.10.2020 12:05
Общество 23.10.2020 12:05
Реклама