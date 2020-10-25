В Дзержинский район Волгограда вернули тепло и горячую воду





В микрорайоне Семь ветров Дзержинского района завершены аварийные работы на магистральном теплопроводе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «Концессии теплоснабжения», сегодня к 4 утра в многоквартирные дома вернулись тепло и горячая вода. Напомним, для замены 15 метров трубы на улицы Землячки коммунальщики отключили в субботу, 24 октября, крупный жилой массив от воды и тепла. Как пояснили в компании, благодаря сохранению режима работы обратной циркуляции в трубопроводах специалистам удалось избежать завоздушивания сетей в 99% многоэтажках, жителям которых не придется заново сбрасывать воздух из внутридомовых сетей теплоснабжения.

В отдельных домах, где возникла необходимость отрегулировать параметры подачи теплоносителя, работают специалисты управляющих компаний, техническую помощь им оказывают «Концессии теплоснабжении», координацию работ всех бригад обеспечивает муниципалитет. Если горячее водоснабжение возобновлено, а батареи в квартире остаются холодными — необходимо обратиться в дежурные службы своей УК.



