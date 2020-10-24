Компания "Виво маркет" поздравляет поваров с профессиональным праздником





Несмотря на то, что с Международным днем повара можно смело поздравлять любого, кто проводит на кухне хотя бы несколько минут в день, есть категория людей, для которых кулинария стала не просто профессией, но делом всей жизни. Как рассказали ИА «Высота 102» в “Виво маркет”, именно такие специалисты трудятся в их компании.

Порядка 500 поваров, технологов, кондитеров работают на комбинате готового питания, а также на социальных объектах, где ООО “Виво маркет” является организатором питания. К работе в сфере общепита эти люди относятся, как к творчеству. Зачастую, попадая в общепит случайно, многие остаются в профессии надолго.

Как рассказала главный HR-специалист компании Наталья Федунишина, средний возраст сотрудников 35-38 лет. Когда соискатели приходят устраиваться в компанию, то их оценивают не только с профессиональной точки зрения, но и исходя из общечеловеческих качеств - опрятность, ответственность, доброжелательность приветствуются. “Обучать человека, повышать его компетенции можно и нужно всегда, именно этим мы и занимаемся. В школьном питании очень много ограничений по пищевой безопасности, особые СанПиНы, документация, которую необходимо знать. Все наши соискатели проходят вводное обучение. Кроме того, для желающих повысить свою квалификацию мы организуем дополнительное обучение в Волгоградском колледже ресторанного сервиса и торговли, - сообщила Наталья. - Готовить продукт в детском питании тот, который безопасен и привлекателен для ребенка, - особое искусство. Повара, которые в этом преуспели, у нас на вес золота, мы их очень ценим”.

Один из таких специалистов - технолог ООО “Виво маркет” Татьяна Койич. В профессии она с 1989-го, а в школьном питании с 2002-го года. Хотя первое образование Татьяны никак не было связано с кулинарией, она очень быстро поняла, какое дело ей приносит настоящее удовольствие и вдохновение. “Я работала и в ресторанном сервисе - была ведущим специалистом кафе и ресторана, трудилась в крупных столовых. Но настоящее призвание - это школьное питание. Свою любовь к детям я передаю через блюда, - рассказывает Татьяна. - Когда видишь, как детишки спешат в школьную столовую, с аппетитом кушают, а потом благодарят словами “спасибо, тетя Таня”, понимаешь, что ты на своем месте”.

Сейчас Татьяна занимается технологическими процессами приготовления блюд в школьном питании. “ Я всегда говорю, что главное готовить с душой, тогда любое блюдо будет вкусным», - говорит Татьяна.

Еще один сотрудник “Виво-маркет” - шеф-повар Иван Ефремов, он трудится здесь с декабря 2019 года. В “Виво маркет” Иван пришел после работы су-шефом в одном из волгоградских ресторанов.⠀ ⠀

“Работая в ресторане, ты все время находишься в одних и тех же рамках. Здесь, в компании, каждые полгода проекты меняются, все время появляется что-то новое. Это и вносит здоровое разнообразие в нашу деятельность”, - поделился Иван.⠀

Его путь в любимой профессии весьма необычен - сначала созрело большое желание стать поваром, затем появились возможности:⠀“Отслужил в армии, через год-два пошел проситься в рестораны учеником. Это было до того, как профессия повар стала своеобразным модным трендом. Хотелось понять, а нужно ли мне это на самом деле? Понял, что нужно. С тех пор я в профессии, а сейчас в социальном питании. Социальное питание - это, прежде всего масштаб и огромная ответственность, ну и особая миссия”.⠀

Большое количество знаний самой разной направленности, желание обретать новые и учиться на ошибках, а также готовность брать на себя ответственность - вот что отличает хорошего специалиста, считает Иван.⠀Вдохновляет волгоградца британский шеф-повар Гордон Рамзи, который не только хорошо готовит, но и отлично организовывает работу.

Компания “Виво маркет” поздравляет всех профессионалов - поваров, технологов, кулинаров, а также любителей с профессиональным праздником. Желаем всем творческого вдохновения и отменных блюд.











