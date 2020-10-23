Общество 23.10.2020 11:13
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23.10.2020 11:13
Около 450 нарушений в работе автогазозаправочных станций выявила прокуратура Волгоградской области в ходе масштабной внеплановой проверки. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, основанием для надзорных мероприятий явился произошедший в августе взрыв на АГЗС в Тракторозаводском районе Волгограда.
Практически повсеместно прокурорами выявлены нарушения, которые чаще всего касаются отсутствия плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, отсутствия аттестации ответственных лиц на знание специальных требований промышленной безопасности, непроведения периодических учебно-тренировочных занятий с обслуживающим персоналом. Имели место случаи невыполнения технического обслуживания и ремонтов оборудования, наличия на АГЗС неисправных средств пожаротушения, отсутствия документации на системы пожарной защиты и т.д.
В связи с выявлением существенных нарушений, создающих угрозу безопасности граждан, Михайловской межрайонной прокуратурой в суд предъявлен иск о приостановлении деятельности одной из АГЗС до полного устранения недостатков. На время разбирательства заправка, согласно постановлению суда, временно не работает.
С целью устранения выявленных нарушений внесено 94 представления, инициировано возбуждение порядка 70 административных дел по по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Более 50 материалов направлено в органы административной юрисдикции для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности. В суд предъявлено два исковых заявления. Сегодня стало известно, что суд вынес решение о приостановке на 90 дней деятельности АГЗС, расположенной на 742 км трассы "Москва - Волгоград" и принадлежащей ИП Крюкову Н.В.
Напомним, взрыв на АГЗС №36, расположенной на проспекте Ленина, 124А, прогремел 10 августа. Пострадали 13 человек, в числе которых четверо сотрудников МЧС. Один из них скончался. По факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и крупный ущерб, возбуждено уголовное дело.
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