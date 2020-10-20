Санаторию в Волгоградской области запретили лечить эльтонскими грязями





По иску прокуратуры признан недействительным договор на пользование лечебными грязями Эльтонского месторождения при отсутствии лицензии. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, такое решение принял арбитражный суд Волгоградское области. Основанием для предъявления иска послужил выявленный прокуратурой Палласовского района факт незаконного пользования ООО «Санаторий Эльтон-2» недрами в отсутствие соответствующей лицензии.

Установлено, что ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» еще в 2016 году была выдана лицензия на пользование недрами с целью добычи лечебных грязей на срок до 2039 года.

При этом по договору ГБУЗ «Палласовская ЦРБ» фактически передало ООО «Санаторий Эльтон-2» исполнение предусмотренного лицензией полного цикла работ по добыче лечебных грязей.

В силу положений Закона Российской Федерации «О недрах» пользователь недр имеет исключительное право осуществлять его в границах пользования недрами в соответствии с предоставленной лицензией. Право пользования участком недр не может быть передано третьим лицам.

Таким образом, пользование участком недр, на осуществление которого предоставлена лицензия, может выполняться только лицом, ее получившим. Судебное решение в законную силу не вступило.



