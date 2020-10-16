Зараженная вирусом колбаса обнаружена в Волгоградской области





Генетический материал возбудителя африканской чумы свиней обнаружен в колбасе, поступившей из Воронежской области в Урюпинск. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, сотрудники управления, получив информацию о вспышках АЧС в Воронежской области, провели анализ оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС "Меркурий". Было установлено, что продукция животного происхождения (колбасные изделия, мясо свинины), полученной от убоя свиней, выращенных в хозяйстве, где был установлен эпизоотический очаг АЧС, поступила и в Волгоградскую область. Сотрудниками ведомства был проведен отбор 21 пробы продукции для мониторинговых исследований на АЧС.

При проведении лабораторных исследований, в трех пробах колбасных изделий, производства ООО "Мясокомбинат Бобровский", отобранных у индивидуального предпринимателя в городе Урюпинск Волгоградской области, генетический материал возбудителя африканской чумы свиней был обнаружен. Инфицированная вирусом АЧС продукция была изъята с реализации и уничтожена путем сжигания. В предприятии торговли проведена дезинфекция.

Фото из архива "Высоты 102"