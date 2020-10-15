В 52 школах Волгоградской области выявили коронавирус





На временное дистанционное обучение из-за выявленных единичных случаев заболевания коронавирусом переведены 72 класса в 52 школах региона. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. Учащиеся закрытой ранее на карантин школы в Светлоярском районе, где также были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, вернулись к обычному режиму обучения. Карантин по гриппу и ОРВИ введен в 29 классах в 13-ти школах региона. Еще шесть учреждений образования в городе Фролово, в Ленинском, в Городищенском и три в Октябрьском районах полностью переведены на дистанционку. Как заявили в комитете, ситуация в школах Волгоградской области остается на контроле. В учреждениях образования ежедневно проводится температурный контроль – в случае повышения температуры ученика отправляют к врачу.

Напомним, если в классах выявляют единичные случаи заболевания коронавирусом, на карантин отправляются все. Карантин по гриппу и ОРВИ объявляется, если заболело более 20 процентов учеников класса или школы.



