В Волгограде «Джокеру» выписали штраф за безмасочника

Общество 15.10.2020 12:59
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15.10.2020 12:59
К административной ответственности в Волгограде привлечено ООО "Джокер" за отсутствии маски у сотрудника организации. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, постановлением Центрального районного суда Волгограда на юридическое лицо наложен штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ.
Судом установлено, что 3 августа этого года в ходе проведения проверочных мероприятий был зафиксирован факт нахождения сотрудника ООО "Джокер" в торговом павильоне "Russian house" без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Данный факт подтверждается фото и видеоматериалами.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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