В Волгограде «Джокеру» выписали штраф за безмасочника





К административной ответственности в Волгограде привлечено ООО "Джокер" за отсутствии маски у сотрудника организации. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, постановлением Центрального районного суда Волгограда на юридическое лицо наложен штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ.

Судом установлено, что 3 августа этого года в ходе проведения проверочных мероприятий был зафиксирован факт нахождения сотрудника ООО "Джокер" в торговом павильоне "Russian house" без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Данный факт подтверждается фото и видеоматериалами.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



