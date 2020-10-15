В Волгограде на 101-м году жизни скончался участник Сталинградской битвы





Сегодня перестало биться сердце ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Владимира Семеновича Турова. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. В марте 2021 года Владимиру Семеновичу исполнился бы 101 год. Когда Владимир Семенович праздновал 100-летний юбилей, с этой замечательной датой его поздравил президент Владимир Путин.





На фото Владимир Семенович Туров принимает поздравления со 100-летием

Владимир Семенович участвовал в обороне Москвы, Тулы, в освобождении Сталинграда, Кавказа, Белоруссии. Был трижды ранен. Когда защищал сталинградскую землю, дал себе обещание: если выживет в войне, обязательно переедет сюда жить. Так и сделал. Он всегда сохранял активную жизненную позицию. Много лет являлся руководителем Волгоградского общественно-патриотического клуба «Сталинград», почетным председателем международного благотворительного фонда «Сталинградская битва». Среди наград Владимира Семеновича – ордена Отечественной войны 1 степени и П степени, Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и т.д. Всегда активно участвовал в патриотическом воспитании молодого поколения.

Владимир Семенович останется в памяти земляков скромным, добропорядочным и отзывчивым человеком. Администрация Волгограда выражает соболезнование родным и близким в связи со смертью Владимира Семеновича Турова. Свои соболезнования выразил и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.



