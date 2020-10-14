В Волгограде продолжили гаражную «зачистку»





Власти нескольких районов Волгограда намерены снести очередную партию гаражей, считая их самовольными строениями. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие распоряжения опубликованы на сайте администрации города. Незаконные строения чиновники нашли в Дзержинском районе на ул. Московская, 6а – здесь планируется снести шесть металлических гаражей. В Красноармейском районе «черную метку» поставили на гараж рядом с домом №49 на ул. Фадеева. На Спартановке снесут шесть гаражей на улице Грамши, 4д. Еще одно самовольное строение нашли в Центральном районе Волгограда на проспекте Ленина.

Напомним, гаражная «зачистка» продолжается в Волгограде уже не первый год. За это время были снесены сотни гаражей, многие из которых были установлены еще во времена Советского Союза. Чиновники принимают решения о сносе на основании отсутствия разрешительных документов и права собственности, однако оформить эти документы в настоящее время почти невозможно. Российские власти еще в начале года заявляли о готовности принять так называемую гаражную амнистию, которая бы позволила миллионам гражданам узаконить гаражи. Однако пока конкретных шагов в этом направлении не принято.



