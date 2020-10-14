В Волгограде продолжили гаражную «зачистку»

Общество 14.10.2020 09:10
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14.10.2020 09:10
Власти нескольких районов Волгограда намерены снести очередную партию гаражей, считая их самовольными строениями. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие распоряжения опубликованы на сайте администрации города. Незаконные строения чиновники нашли в Дзержинском районе на ул. Московская, 6а – здесь планируется снести шесть металлических гаражей. В Красноармейском районе «черную метку» поставили на гараж рядом с домом №49 на ул. Фадеева. На Спартановке снесут шесть гаражей на улице Грамши, 4д. Еще одно самовольное строение нашли в Центральном районе Волгограда на проспекте Ленина.
Напомним, гаражная «зачистка» продолжается в Волгограде уже не первый год. За это время были снесены сотни гаражей, многие из которых были установлены еще во времена Советского Союза. Чиновники принимают решения о сносе на основании отсутствия разрешительных документов и права собственности, однако оформить эти документы в настоящее время почти невозможно. Российские власти еще в начале года заявляли о готовности принять так называемую гаражную амнистию, которая бы позволила миллионам гражданам узаконить гаражи. Однако пока конкретных шагов в этом направлении не принято.
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