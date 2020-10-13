Водитель сбил двух пьяных женщин на дороге в Волгоградской области





Две 51-летние женщины, которые в состоянии алкогольного опьянения шли ночью по проезжей части, пострадали в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ДТП случилось около полуночи в Еланском районе.

По предварительной информации, 77-летний водитель, управляя автомашиной "ВАЗ-2107", двигаясь по ул. Московской в р.п. Елань, напротив дома № 23 совершил наезд на двух пьяных женщин, которые находились на проезжей части. В результате ДТП пешеходы госпитализированы.



