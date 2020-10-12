Телеком

Новый пророческий сериал «Слёборн: эпидемия на острове» — эксклюзивно в Wink

Телеком 12.10.2020 15:38
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12.10.2020 15:38


Wink представляет эксклюзивную цифровую премьеру — психологический триллер «Слёборн: эпидемия на острове». Новый сериал раскрывает историю островитян, которые борются со страшным вирусом. Все восемь эпизодов сериала уже доступны в Wink, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «Ростелеком».
«Слёборн» снят режиссером Кристианом Альвартом— создателем высокорейтинговых картин «Пандорум» и«Берлинские легавые». Съемки триллера проходили в 2019 году задолго до пандемии. Режиссеру удалось буквально предугадать сюжет, который оказался тесно связан с развитием событий в 2020 году и пандемией коронавируса.
Сериал наглядно показывает,в кого превращаются современные люди, когда под напором смертельно-опасного вируса исчезает тонкий налет цивилизованности. «Слёборн» — датско-немецкий остросюжетный сериал со скандинавским шармом и затягивающим действием. Кинокартина несомненно понравится любителям сериала «Мост»и других скандинавских и европейских фильмов.
Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (50 000 позиций). 
Трейлер фильма.

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